Din hund lider i varmen: Sådan hjælper du den bedst

Solen bager ned over det danske land, og det er altså ikke kun dig, der sveder. Det gør vores firbenede venner også. Se, hvad man skal være opmærksom på som hundeejer her

Dehydrering og hedeslag rammer ikke kun mennesker, men også dyrene her i varmen. Derfor kommer Dansk Kennel Klub nu med et opråb til hundeejere om at hjælpe menneskets bedste ven her i varmen.

Ifølge Lise Lotte Christensen, der er adfærdskonsulent i Dansk Kennel Klub rammer blandt andet hedeslag og dehydrering hundene.

Hedeslag opstår på grund af overophedning, hvis hunden for eksempel løber og leger i de meget varme temperaturer. En hund, der er på vej til et hedeslag, vil ifølge Lise Lotte Christensen opføre sig forvirret eller svimmel.

- Begræns børns leg med hunden, lyder et af de gode råd derfor fra Lise Lotte Christensen.

- Hunden kan ikke selv sige stop, så derfor oplever vi faktisk at dyr overopheder, fordi vi i et misforstået forsøg på at gøre det hyggeligt for dem faktisk skaber nogle rammer, hvor de bliver så varme, at de ikke kan komme af med varmen og overopgader.

Dehydrering kan forekomme, hvis hundens temperatur er steget, fordi den har opholdt sig et for varmt sted eller ikke har adgang til nok vand. Hunden bliver sløv, får diarre eller kaster op, og ifølge Dansk Kennel Klub kan hunden i værste tilfælde dø af dehydrering.

Derfor opfordrer Dansk Kennel Klub hundeejere til at tænke sig ekstra godt om i varmen og sørge for at hundene får masser af vand og i det hele taget får mulighed for at afkøle.

Lise Lotte Christensen fortæller i videoen over artiklen, hvad man skal være opmærksom på som hundeejer i varmen og giver gode råd til, hvordan man sørger for, at hunden har det godt.