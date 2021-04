Din sms virker som et coronapas

På onsdag kan du igen få serveret kolde øl, sodavand og lidt at spise, når landet rykker videre i genåbningsfasen.

Så længe dit coronapas er i orden.

Og før selve coronapas-appen bliver lanceret, kan det være svært at navigere i, hvad der egentlig tæller som et gyldigt coronapas, og hvad der ikke gør.

Sms tæller

Normalt, når du har fået taget en antigentest - også kaldet hurtigtest - går der en halv times tid, før svaret kommer på sms og mail. Og så længe dit fulde navn står i sms'en eller mailen, kan du anvende den som et gyldigt coronapas.

Det bekræfter Justitsministeriet over for Ekstra Bladet.

Det vil sige, at du ikke har brug for at vente på at det negative testsvar kommer ind på MinSundhed-appen.

Dog er det vigtigt, at dit fulde navn er på. Nogle private testcentre afleverer et svar på sms uden fulde navn.

Hvis det er tilfældet, har du fået en mail, hvori dit fulde navn og testresultat står. Og den kan bruges som gyldigt coronapas.

Hvis du gennem din telefon kan fremvise den her, så kan du sagtens komme på restaurant igen. Foto: Screenshot

- Det er godt

Der kan gå op til 48 timer, før coronapasset på MinSundheds-appen bliver opdateret, efter du har fået taget en test.

Derfor er det ikke altid, at MinSundhed kan anvendes, når du fra på onsdag skal ud at nyde genåbningen.

Anthon Louis ejer baren Bar Poldo og restauranten Skindbuksen i København. Han er glad for, sms tæller som coronapas.

- Vi kunne potentielt miste kunder, hvis de skulle vente på, at testen kom ind på MinSundhed. Det er godt, at sms også fungerer, fortæller han.

- Hvordan har du det med, at dine ansatte skal tjekke kunderne?

- Det er aldrig sjovt at bede sit personale om at lege politimand. De skal jo skære skinke og servere vin. Men jeg forstår godt, hvorfor det skal gøres. Og selvfølgelig følger vi reglerne.

Vaccinationskalender (opdateret 14. april 2021) 1. Beboere i plejebolig Hører du til målgruppe 1, kan du regne med at blive vaccineret i uge 53 til uge 6. Gruppen består af 43.456 personer. 2. Personer over 65 år, som får hjælp i eget hjem Hører du til målgruppe 2, kan du regne med at blive vaccineret i uge 1 til uge 11. Du hører til gruppen, hvis: Du er 65 år eller ældre

Du modtager personlig pleje og praktisk hjælp

Du bor i egen bolig Gruppen består af 60.036 personer. 3. Personer over 85 år Hører du til målgruppe 3, kan du regne med at blive vaccineret i uge 5 til uge 11. Du hører til gruppen, hvis: Du er 85 eller derover Gruppen består af 97.602 personer. 4. Udvalgt frontpersonale Hører du til målgruppe 4, kan du regne med at blive vaccineret i uge 53 til uge 13. Dette indebærer udvalgt frontpersonale indenfor sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren, som har en særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. Gruppen består af 442.518 personer. 5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko Hører du til målgruppe 5, kan du regne med at blive vaccineret i uge 1 til uge 14. Dette er personer, som har tilstande eller sygdomme, der medfører særligt øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver syge med COVID-19. Gruppen består af 224.455 personer. 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko Hører du til målgruppe 6, kan du regne med at blive vaccineret i uge 1 til uge 14. Denne gruppe involverer pårørende til personer, med særligt øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

Det er også pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson. Gruppen består af 6.000 personer. 7. Personer mellem 80-84 år Hører du til målgruppe 7, kan du regne med at blive vaccineret i uge 11 til uge 17. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 80 og 84 år Gruppen består af 128.087 personer. 8. Personer mellem 75-79 år Hører du til målgruppe 8, kan du regne med at blive vaccineret i uge 13 til uge 18. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 75 og 79 år Gruppen består af 227.609 personer. 9. Personer mellem 65-74 år Hører du til målgruppe 9, kan du regne med at blive vaccineret i uge 14 til uge 22. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 65 og 74 år Gruppen består af 534.023 personer. 10a Personer mellem 60-64 år Hører du til målgruppe 10a, kan du regne med at blive vaccineret i uge 18 til uge 24. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 60 og 64 år Gruppen består af 282.219 personer. 10b Personer mellem 55-59 år Hører du til målgruppe 10b, kan du regne med at blive vaccineret i uge 19 til uge 25. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 55 og 59 år Gruppen består af 339.550 personer. 10c Personer mellem 50-54 år Hører du til målgruppe 10c, kan du regne med at blive vaccineret i uge 20 til uge 26. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 50 og 54 år Gruppen består af 327.669 personer. 10d /1 Personer mellem 16-19 år og 45-49 år Hører du til målgruppe 10d /1, kan du regne med at blive vaccineret i uge 21 til uge 28. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 16 og 19 år

Du er mellem 45 og 49 år Gruppen består af 593.122 personer. 10d /2 Personer mellem 20-24 år og 40-44 år Hører du til målgruppe 10d /2, kan du regne med at blive vaccineret i uge 23 til uge 29. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 20 og 24 år

Du er mellem 40 og 44 år Gruppen består af 621.547 personer. 10d /3 Personer mellem 25-29 år og 35-39 år Hører du til målgruppe 10d /3, kan du regne med at blive vaccineret i uge 24 til uge 30. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 25 og 29 år

Du er mellem 35 og 39 år Gruppen består af 633.312 personer. 10d /4 Personer mellem 30-34 år Hører du til målgruppe 10d /4, kan du regne med at blive vaccineret i uge 25 til uge 31. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 30 og 34 år Gruppen består af 323.728 personer.