Din stemme afslører corona

Nyt studie baner vejen for at teste, om du har corona ved at tale i din mobil

En podepind i halsen eller i næsen.

Det har været vejen til at opfange coronavirus.

Men fremover kan du måske nøjes med at tale ind i din mobiltelefon.

Mandag blev et nyt studie præsenteret, skriver Sundhedspolitisk Tidskrift.

Her har et hold hollandske forskere via en stemmeanalyseteknik været i stand til at opdage coronavirus hos folk gennem deres stemmer.

Mere nøjagtig end kviktests

Den ledende forsker bag studiet, Wafaa Aljbawi, peger på, at den kunstige intelligens var nøjagtig i 89 procent af tiden, hvorimod det for kviktest varierede meget afhængigt at mærket. Desuden er kviktest betydelig mindre nøjagtige til at påvise infektionen hos mennesker, der ikke viser symptomer, lyder det.

Annonce:

- Sådanne tests (via en app, red.) kan leveres uden omkostninger og er nemme at fortolke. Desuden muliggør de virtuel test på afstand, ligesom de har en ekspeditionstid på mindre end et minut, siger Wafaa Aljbawi ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift.

- De kunne for eksempel bruges ved indgangene til store forsamlinger, hvilket muliggør hurtig screening af befolkningen.

Ændringer i stemmen

Fordi corona normalt påvirker de øvre luftveje og stemmebåndene, som fører til ændringer i en persons stemme, besluttede Wafaa Aljbawi og hendes vejlede at undersøge, om det var muligt at bruge den kunstige intelligens til at analysere stemmer for at opdage corona.

Holdet brugte data fra University of Cambridges crowd-sourcing COVID-19 Sounds App, der indeholder 893 lydprøver fra 4.352 raske og ikke-raske deltagere. Heraf var 308 testet positive for corona.

Appen installeres på brugerens mobiltelefon, hvorefter deltager oplyser om demografi, sygehushistorie og rygestatus. Herefter bliver de bedt om at optage lyde såsom at hoste tre gange, trække vejret dybt gennem munden tre til fem gange og læse en kort sætning, der vises på skærmen, tre gange.

Annonce:

App til KOL-patienter

Forskerne brugte en stemmeanalyseteknik kaldet Mel-spektrogramanalyse, som identificerer forskellige stemmeegenskaber som lydstyrke, kraft og variation over tid.

I Storbritannien findes allerede en lignende app, der kan forudsige, hvornår patienter med KOL får en forværring af deres sygdom.