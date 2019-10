Dine børns fortrolige data ligger hos verdens rigeste mand

Aula-systemet koster op imod 400 millioner kroner og er udviklet af Netcompany, der også står for driften via underleverandøren Amazon Web Services.



Mere end to millioner danskere kommer til at være brugere af platformen, og Kombit har estimeret, at der skal være plads til over 20 petabyte data i Aula.

At drifte Aula-systemet, der bliver det største kommunale it-projekt nogensinde målt på antallet af daglige brugere, bliver derfor en kritisk opgave, herunder at sikre, at følsomme data håndteres korrekt.

Aula udvikles desuden i tæt samarbejde med en styregruppe, som består af repræsentanter fra otte kommuner: Næstved, Billund, Høje Taastrup, Svendborg, København, Kalundborg, Aalborg og Aarhus.

Alle folkeskoler tager Aula i brug i 2019 og de fleste dagtilbud i 2020.

Hvis en privatskole ønsker at gøre brug af Aula, skal de købe løsningen af Netcompany på vilkår, der tilsvarer folkeskolernes.

Kilde: aulainfo.dk og computerworld.dk