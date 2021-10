Diplomat-fidus sendte ny ambassadør i gæsteværelset

Ved du noget om sagen? Skriv til tf@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt.

Danmarks ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg, måtte i de første måneder af sin tilværelse i Washington leve under boligforhold, der langt fra er en ambassadør værdig.

I stedet for at indtage den officielle ambassadørresidens i Washington måtte hun ifølge Ekstra Bladets oplysninger fra april 2019 til udgangen af juni 2019 tage til takke med et småkedeligt gæsteværelse i ambassadens stueetage, hvor hun endda boede med sin hund, Cæsar - en stor, brun Grand Danois

Forklaringen var, at den officielle ambassadørbolig var optaget af departementschef Lars Gert Loses kone og tre børn, som fra januar 2019 til juni 2019 boede i residensen, selv om Lars Gert Lose ikke længere arbejdede på ambassaden.

Beskedne rammer

Ekstra Bladet beskrev søndag, hvordan Udenrigsministeriets departementschef, Lars Gert Lose, i foråret 2019 bestred en hidtil ukendt dobbeltrolle, hvor han foruden titlen som ministeriets øverste embedsmand også var Danmarks ambassadør i USA.

Sidstnævnte rolle betød, at Lars Gert Loses kone og tre børn fortsat kunne bo i ambassaden og få betalt udgifter på 450.000 kroner til privat skolegang

I april 2019 tiltrådte Lone Dencker Wisborg som Danmarks nye repræsentant i USA, men hun måtte indfinde sig under ydmyge rammer i et af ambassadens gæsteværelser, fordi Loses kone og børn boltrede sig i den officielle ambassadørbolig, der prydes af dansk kunst og designmøbler.

Lars Gert Loses kone og børn kunne blive boende, fordi Udenrigsministeriet havde aftalt med det amerikanske udenrigsministerium, at Lose i perioden april-juni 2019 stod registreret som udsendt seniordiplomat. Dermed havde hans familie opholdsgrundlag. Men Lars Gert Lose var slet ikke udsendt i den pågældende periode. Han arbejdede fra København.

Gæst i sit eget hjem

Ifølge Martin Marcussen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og har diplomati som et af sine primære forskningsområder, er der tale om en særdeles særpræget situation.

- Hun er gæst i sit eget hjem og hendes hjem har været optaget af forrige lejer, og de vil ikke flytte. Det har været underligt situation at være gæst i eget hjem, siger han

I 2011 lånte balletdanser Tina Højlund værelset i kælderen, hvor Lone Dencker siden blev indlogeret, da hun blev ambassadør i Washington. Arkivfoto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix.

- Nu er Lone Dencker Wisborg en imødekommende og fleksibel diplomat, men hun har nok ikke haft ret mange andre muligheder, når chefen, som er departementschef hjemme i København, beder hende om at gøre det, siger han.

Kollegial aftale om at bo sammen

Udenrigsministeriet ønsker ikke at svare på, hvorvidt Lone Dencker Wisborg boede i et af ambassadens gæsteværelser i de første måneder som Danmarks ambassadør i USA.

- Lone bor sammen med Lars Loses familie i residensen, og det er stor residens, og Lones søn er i Danmark, så hun er alene, indtil han kan tilslutte sig. Derfor aftalte de med Lone som indkommende ambassadør, at Loses børn skulle igennem det her, og at de derfor kunne bo sammen i residensen. Det er en kollegial aftale om at få det bedste ud af det, siger direktør for organisation i Udenrigsministeriet, Erik Brøgger Rasmussen.

- Så hun bor i gæsteværelset?

- Det sagde jeg jo ikke. De boede sammen i residensen, og Lone er ambassadør på det tidspunkt, så hun har som ambassadør adgang til de repræsentative områder. Det er mere end en bolig, - det er også til udadvendte aktiviteter og det er Lone, der har adgang til det, så hun kan passe sit arbejde fuldt ud, siger Erik Brøgger Rasmussen.