Diplomat-'fifleri': - Lyder meget voldsomt

To statsrevisorer vil have undersøgt diplomat-fifleri, der sikrede tre måneders skolegang til 450.000 kroner

Udenrigsministeriet kan meget vel komme til at stå skoleret over for Rigsrevisionen, efter Ekstra Bladet har afsløret det, som en ekspert kalder 'fifleri' i departementet.

Gennem en hidtil ukendt dobbeltrolle er det lykkedes departementschef Lars Gert Lose at tørre regningerne for flere måneders skolegang af på skatteyderne: Pris 450.000 kroner.

Henrik Thorup, formand for statsrevisorerne, vil have svar på, hvad der er foregået. Arkivfoto: Jonas Olufson

Formanden for statsrevisorerne, Henrik Thorup (DF), vil på næste møde tage emnet op med de øvrige statsrevisorer med henblik på at at få Rigsrevisionen til at kræve svar i sagen:

- Jeg vil bede om at få et notat fra Rigsrevisionen om, hvad der er foregået, siger han.

Lyder meget voldsomt

Også statsrevisor Frank Aaen (EL) kræver svar.

'Jeg er med på, at Udenrigsministeriet tager hensyn, når udsendte medarbejdere af den ene eller anden grund forflyttes, særligt når der er familie involveret. Og det bør gælde alle, høj som lav,' ,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Frank Aaen, statsrevisor. Arkivfoto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

'Men det her lyder meget voldsomt og fortjener at blive kigget på. Det vil være oplagt, hvis Rigsrevisionen ser på, om det her er i overensstemmelses med statens regler for aflønning af chefer, f.eks. i forbindelse med den årlige revision af ministeriets forvaltning.'

I weekenden kunne Ekstra Bladet fortælle, at selvom Lars Gert Lose var stoppet som Washington-ambassadør, blev hans familie boende i ambassadørboligen, mens den nye ambassadør måtte tage sig til takke med gæsteværelset.

Samtidig betød ordningen, at hans børn kunne fortsætte på deres respektive skoler.

Fifleri

Lars Gert Lose, der i næsten 25 år har gjort tjeneste i Udenrigsministeriet, blev i 2015 udnævnt som Danmarks ambassadør i Washington, og i oktober 2018 avancerede han til stillingen som departementschef i ministeriet. Men samtidig opretholdt han titlen som ambassadør frem til 1. april, hvor Lone Dencker Wisborg overtager titlen.

I stedet, oplyser Udenrigsministeriet, blev Lars Gert Lose i perioden april, maj og juni 2019 'anmeldt over for de amerikanske myndigheder som udsendt diplomat på Danmarks ambassade i Washington, D.C. med titel af ministerråd.’

Titlen betød, at hans familie altså kunne blive boende, og børnene fortsætte i skole, hvilket fik en af landets førende eksperter til at kalde det fifleri.

Frank Aaen peger på, at Rigsrevisionen tidligere har undersøgt ledende medarbejdere i det offentlige:

Hemmelig kollegial aftale

'Rigsrevisionen har lige været inde over en anden sag om overholdelse af reglerne. I beretningen om statens forvaltning i 2020 afslørede Rigsrevisionen, at udbetaling af et engangsvederlag på 692.000 kr. til en afgået rektor – oven i et fratrædelsesbeløb på 800.000 kr. – var i strid med reglerne.'

Lars Gert Lose har ikke ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet. I stedet har hans underordnede Erik Brøgger Rasmussen, organisationsdirektør i Udenrigsministeriet, fået til opgave at svare på kritikken. Han har tidligere sagt til Ekstra Bladet:

- Lone bor sammen med Lars Loses familie i residensen, og det er en stor residens, og Lones søn er i Danmark, så hun er alene, indtil han kan tilslutte sig. Derfor aftalte de med Lone som indkommende ambassadør, at Loses børn skulle igennem det her, og at de derfor kunne bo sammen i residensen. Det er en kollegial aftale om at få det bedste ud af det, siger direktør for organisation i Udenrigsministeriet, Erik Brøgger Rasmussen.

Ekstra Bladet har bedt om aktindsigt i aftalen, der sikrede Lose-familien de favorable vilkår. Men det afviser ministeriet at udlevere.