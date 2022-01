Diplomater ramt af mystisk sygdom i europæiske storbyer

Amerikanske diplomater er blevet ramt af den mystiske sygdom kaldet Havana-syndromet på den amerikanske ambassade i Paris og på konsulatet i Genéve.

Mindst én af dem blev nødt til at modtage behandling i USA.

Det oplyser personer, der kender til episoderne, til det amerikanske medie Wall Street Journal.

De formodede angreb på de amerikanske diplomater fandt angiveligt sted i sommer. De blev først berettet internt, hvorefter beskeden blev givet videre til Washington.

Mindst tre personer på konsulatet i Genéve mistænkes at være ramt af Havana-syndromet. Én af dem måtte rejse fra Schweiz til USA for at få behandling.

På den amerikanske ambassade i Paris har ambassadører via mail skrevet til flere diplomater, at man havde ét tilfælde af Havana-syndromet. Diplomaterne blev samtidig opfordret til at give en melding, hvis de oplevede usædvanlige symptomer.

Flere i Europa

De fire nye tilfælde er nu en del af over 200 amerikanske diplomater, spioner og soldater, der har været ramt af Havana-syndromet i udlandet.

Samtidig forstærkes den tendens, man har set, med flere tilfælde i Europa. Tidligere har der været rapporteret om tilfælde i Østrig, Serbien og Tyskland.

Da der i september blev rapporteret om tilfælde af Havana-syndromet på USA's ambassade i Berlin, udtalte præsident Joe Biden kort efter, at han svor at finde årsagen til syndromet - og dem, der står bag.

