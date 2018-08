Direktør bekræfter: Interflora solgt for trecifret millionbeløb

Interflora er blevet solgt for et trecifret millionbeløb, der nu skal fordeles blandt medlemmerne

Den online blomsterleverandør Interflora Danmark er blevet solgt for et kæmpe beløb til Interflora i Frankrig.

Over for Ekstra Bladet vil direktør Søren Flemming Larsen ikke sætte specifikt beløb på, men han bekræfter, at der er tale om et stort beløb:

- Det er på den gode side af et trecifret millionbeløb.

- Er det tættest på 100 millioner eller en milliard?

- Det ligger nok tættest på det første. Det er ikke oppe i milliardstørrelsen. Det er det bestemt ikke, siger Søren Flemming Larsen.

Han fortæller, at salget har været halvandet år undervejs, efter koncernen havde fundet ud af, at der var brug for massive investeringer for at modstå presset fra udenlandske konkurrenter.

Dejlig stor check på vej

- Vi tog beslutningen nu, hvor vi ikke er under pres, men hvor vi har overblikket. For de 355 butikker, der er medlemmer af Interflora-kæden, betyder det, at de på den korte bane får en dejlig stor check. Men det vigtigste er, at de på længere sigt får en lidt mere spændende og endnu mere tryg hverdag, siger han.

Omkring beløbet, der skal fordeles, siger Søren Flemming Larsen:

- Når først vi har modregnet transaktionsomkostninger til revisorer, advokater og sådan noget går stort set hele beløbet til fordeling blandt medlemmerne. Der har vi så internt en fordelingsnøgle, hvor vi honorerer de medlemmer, der over tid har været mest loyale i Interflora-regi. Altså dem, som har sendt og modtaget flest ordre.

- Der er stor forskel på, hvor meget det enkelte medlem får. De har fået minimumsbeløbet at vide på en ekstraordinær generalforsamling søndag. Derudover kan der ligge nogle yderligere gevinster afhængig af resultatopgørelsen for 2018 og 2019. I virkeligheden er det først i 2019-20, at vi kan gøre det endelig op.

- Hvad kan du sige omkring minimumsbeløbet?

Jeg kan sige: Jeg kiggede på europæiske transaktioner for 2016 og 2017. Og de er i gennemsnit handlet til ni gange EBITDA - vores er handlet markant over den sum. Det er det nærmeste, jeg kan komme, siger Søren Flemming Larsen.

Rettidig omhu

Han fortæller, at han grundet en aftale med køber, ikke kan komme beløbet nærmere. Til gengæld vil han gerne sætte flere ord på salgsprocessen:

- Baggrunden er en god gammel frase: rettidig omhu. Vi gik til opgaven for halvandet år siden, hvor vi blev bedt om at sætte forretningen til salg. Det gjorde vi efter nogle forudgående analyser, der viste, at vi skulle skyde store beløb ind i investeringer for at vækste i fremtiden. Og vi gør det, fordi de konkurrenter, som vi kan se er på vej, har en vis international størrelse, siger Søren Flemming Larsen.

- Vi gik relativt bredt ud. Det var lige fra private, danske velhavere til store internationale kapitalfonde og pensionskasser. Vi stod tilbage med fem potentielle købere, efter der var sorteret ud. Jeg sidder i en international bestyrelse med blandt andet den adm. direktør fra Frankrig. På den konto kan man sige, at det ikke var helt tilfældigt, at det blev Frankrig. Vi sigtede efter at finde nogen, der havde den samme passion for branchen, og det har Frankrig. Det her er et perfect match. Vi kunne ikke få en bedre ejer end fra egne rækker.

Søren Flemming Larsen fortsætter som direktør og partner i det nye Interflora. Det samme gør sig gældende for Zvi Goldstein, der er marketingdirektør.