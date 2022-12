Direktør efter kundestorm: Julegaver når IKKE frem i tide

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Vreden er ikke til at tage fejl af.

En række kunder sidder lige nu med en velbegrundet frygt for, at de julegaver, som de har bestilt hos den danske online-virksomhed Unisport, ikke når frem til tiden.

Det har fået dem til at kime Unisport ned, men til ingen verdens nytte, skriver flere vredt på anmeldelsessiden Trustpilot.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Randi Andersen er blandt de kunder, som er voldsomt utilfredse med Unisport. Screendump

Beklager

Her lyder det nemlig fra en del frustrerede kunder, at det er umuligt at komme i kontakt med virksomheden.

'Det er en så hamrende dårlig ordrebehandling og kundeservice. Har bestilt for flere uger siden, og der sker absolut intet! De har lukket for telefonkontakt, og mails bliver kun besvaret med et ubrugeligt autosvar,' skriver Anna G blandt andre.

Kundestormen får nu over for Finans administrerende direktør Michael Burk til at undskylde:

Annonce:

'Jeg vil først og fremmest gerne beklage over for de kunder, der har oplevet en længere leveringstid. Vi forstår og deler frustrationerne,' skriver han i en mail til mediet.

Herefter oplyser han til Finans, at ikke alle julegaver vil nå frem til tiden, men understreger, at langt de fleste ordrer vil nå frem inden jul.

Nyt lager

Ifølge direktøren skyldes de lange leveringstider, at man i begyndelsen af julemåneden er flyttet til et nyt lager.

Da man meldte nyheden om det nye lager ud, var det ellers med henblik på at gøre kunderne trygge ved, at leveringstiden ville være kort.

Således skrev Unisport på sin hjemmeside for blot 13 dage siden:

Annonce:

'Vi besluttede at fordoble vores lagerplads og flytter nu ind i vores 10.000 kvm store faciliteter i Køge. På trods af manglen på arbejdsmarkedet og de udfordringer, det skaber for mange virksomheder, har vi nu fuld bemanding på vores lager. Vi arbejder 7 dage om ugen, 24 timer, 3 skift, og i denne uge har vi ansat mere end 20 nye medarbejdere. Dette for at sikre, at vi leverer i henhold til den forventede leveringstid, samt for at reducere den igen efter højsæsonen, som vi plejer.'

Unisport lover at give kunderne besked, hvis de ikke kan sikre, at deres ordrer når frem inden jul.