Direktør for stor dansk kæde fyret efter kun to måneder

Silvan har skiftet ud på direktionsgangen.

Faktisk skete det allerede i juli. Her blev direktør Morten Juel fyret efter blot 60 dage i chefstolen for byggekæden.

Det skriver Børsen.

Ifølge mediet har der været stor uro i ledelsen hos Silvan, efter Morten Juel overtog tøjlerne sammen med tyskeren Jan Becker tilbage i maj.

Deres partnerskab har ikke fungeret optimalt, skriver sidstnævnte i en mail til Børsen.

'Det ville ikke være ansvarligt at fortsætte med en co-ceo-konstellation (to topchefer, red.), når man ikke er enige om præmissen for retningen af samarbejdet. På det grundlag er Morten Juel blevet bedt om at træde ud af direktionen'.

Af erhvervsregistret, cvr.dk, fremgår det nu, at direktionen i Silvan aktuelt udgøres af Jan Becker sammen med Michael Østerlund Madsen, der tiltrådte i juli 2019 som CFO.

Morten Juel forlod sin stilling i Silvan 11. juli. Han er den tredje topchef, som forlader Silvan inden for de seneste to år.

Kæden har 43 butikker i Danmark. Det seneste år har Silvan haft et større millionunderskud.

Det er kapitalfonden Aurelius, der ejer Silvan.