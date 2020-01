Direktør forlader TV2 efter uenigheder

Anders Blauenfeldt stopper som digital direktør for TV2 efter uenigheder

TV2 og Anders Blauenfeldt, der er digital direktør hos TV2, har valgt at gå hver til sit efter uenigheder.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

Det er uenigheder om den fremtidige digitale udvikling af TV2, som har fået parterne til at skilles.



- Udviklingen af TV 2 Play i de kommende år er vores absolutte hovedfokus, og den digitale acceleration er en kompleks opgave, der kan angribes på forskellig vis. Det har givet anledning til mange frugtbare diskussioner i TV 2's direktion, men konklusionen er, at vi bordet rundt desværre ikke er blevet enige om, hvordan vi bedst driver udviklingen, siger Anne Engdal Stig Christensen, administrerende direktør for TV2, i pressemeddelelsen.

Anders Blauenfeldt startede hos TV2 som digital direktør i 2016, hvor han kom til fra streamingstjenesten Mofibo. Han har samtidig arbejdet i en årrække hos TDC.

TV2 oplyser, at deres nuværende finansdirektør, Carsten Topholt, bliver konstitueret på posten som digital direktør.