Direktør fyret fra badehotel efter en måned på posten

En måned.

Så længe holdt Sinne Lagrolet ifølge TV2 Nord som direktør for det nordjyske badehotel Hotel Nor ved Slettestrand.

- Vi ønsker ikke at udtale os nærmere om, hvorfor Sinne har mistet sit job. Hun er for øvrigt også sygemeldt. Det var ikke lige jobbet for hende - men jeg har kun positive ting at sige om Sinne. Vi har været rigtig glade for hende, siger Jan Middelboe, der ejer badehotellet til TV2 Nord.

Hotel Nor åbnede første gang for gæster i juli i år i de gamle bygninger fra Hotel Sanden Bjerggaard, der ifølge TV2 Nord gik konkurs tilbage i 2018.

Det nyåbnede Hotel Nord har 23 værelser.

I stedet for fyrede Sinne Lagrolet er Susanne Ingholm blevet indsat som konstitueret direktør for hotellet. Hun kommer fra en stilling på Aars Hotel.