Direktør fyret i mystisk sag

KL har opsagt den 44-årige direktør Arne Eggert med øjeblikkelig virkning i en mystisk sag, som handler om Arne Eggerts adfærd.

Det oplyser KL i en pressemeddelelse.

Det er meget lidt, som KL ønsker at oplyse om sagen. Men af pressemeddelelsen fremgår det, at KL gerne havde været sagen foruden.

'Vi har haft nogle grundige drøftelser med vores medarbejderrepræsentanter og er på den baggrund nået frem til, at den adfærd, der er blevet udvist, ikke er forenelig med det direktøransvar, der ligger i KL,' siger administrerende direktør Kristian Wendelboe i pressemeddelelsen.

Ekstra Bladet har talt med kommunikationschef Ida Thuesen Nielsen, som ikke ønsker at oplyse yderligere om årsagen til fyringen. Hun fortæller til Ekstra Bladet, at der er et hensyn at tage til en række berørte medarbejdere.

Ekstra Bladet erfarer imidlertid, at der ikke på noget tidspunkt har været overvejelser om en politianmeldelse i sagen.

Arne Eggert har været direktør i KL siden efteråret 2016 med ansvar for børn/dagtilbud, folkeskole og uddannelsespolitik. Siden 1. januar i år har han også haft tildelt ansvarsområdet digitalisering og velfærdsteknologi.