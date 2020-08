Direktør har fået nok: - Tag nu bare det mundbind på!

Ansatte på Samsø Rederi oplever hver dag problemer med passagerer, der ikke kan finde ud af at tage et mundbind på korrekt.

Samsø Rederi oplever dagligt, at flere af deres gæster ikke kan finde ud af at tage et mundbind korrekt på eller helt tager det af, så snart muligheden byder sig.

- Det er fuldstændig latterligt, at det kan være så svært at forstå. Tag nu bare det mundbind på

- vi skal alle gøre det, siger Carsten Kruse til TV2 Østjylland.

Ifølge direktøren må de ansatte flere gange i løbet af en vagt ud til passagerer, som har mere end vanskeligt ved at forstå, at det er nødvendigt med mundbind.

- Det er på hver eneste tur, og det er ret meget af vores tid, der går med det. Når det er 25. gang, man skal ud til en passager, så bliver man altså træt, siger han.

Og undskyldningerne er mange, når de ansatte påpeger det manglende mundbind.

- Den mest klassiske er, at de siger, de har købt en kop kaffe eller pommes frites, og så sidder de og fedter med den hele turen – eller lader som om. Det giver ingen mening, for det er der ingen, der gør, siger han.

Når rederiets ansatte opdager, at der er passagerer, der ikke har deres mundbind på, ender det tit i diskussioner.

- Vi er bare nogle, der sælger færgebilletter og pommes frites. Det er en meningsløs diskussion. Hvis det var noget, vi havde indført, så kunne jeg godt forstå det, men sådan er det ikke, siger han.

Det bliver i løbet af en vagt til mange diskussioner for de ansatte, og det kan nogle gange blive for meget.

- En kvindelig ansat var i løbet af en vagt flere gange nødt til at påpege reglerne overfor nogle af vores gæster, og det er tit, de vil diskutere situationen. Til sidst bliver det altså for meget, og det endte med, at hun kom grædende ud bagved, siger han.

I første omgang er det de ansatte, der fortæller passagerne, at de har glemt deres mundbind på hagen. Men lytter de stadig ikke, så må kaptajnen træde til.

- Det er jo helt vildt, at de ikke forstår det første gang, bare fordi det er en af vores unge ansatte, og vi så må have kaptajnen ned, siger han.

Carsten Kruse har i første omgang skrevet et opslag på rederiets facebookside, fordi han ikke ønsker, at det skal komme så vidt, at de er nødt til at tilkalde politiet.

- Indtil videre er det ikke kommet dertil, hvor vi skal tilkalde politiet, og det ønsker jeg virkelig heller ikke. Vi burde kunne finde ud af det inden, siger han.

Han håber, opslaget vil have den ønskede virkning, så flere ifører sig mundbindet korrekt.

- Jeg er også træt af det, men tag det nu bare på, så hjælper vi alle hinanden med at komme igennem det her, siger han.