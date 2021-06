Direktør hjemsendt: Brugte kommunens kreditkort til ishockey

Den øverst ansvarlige embedsmand i Greve er fritaget for tjeneste. Det er udfaldet af et ekstraordinært byrådsmøde mandag aften.

Det sker som en konsekvens af private indkøb foretaget via et kreditkort udstedt af Greve Kommune.

Kommunaldirektør Claus Thykjær har erkendt, at han har brugt kommunens kreditkort privat til blandt andet biletter til ishockey, indbetaling via MobilePay-tjenesten samt indkøb for 2300 kroner.

- Begrundelsen er, at byrådet ikke længere har den fornødne tillid til kommunaldirektøren som overordnet ansvarlig for Greve Kommune, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Indkøbene blev foretaget i Rema1000, Irma og Circle K.

Fritagelsen blev udløst, efter at DR Nyheder har stillet kommunen spørgsmål til en række af privatindkøbene.

Hverken borgmester Pernille Beckmann (V) eller den hjemsendte kommunaldirektør ønsker at svare på, om privatindkøbene er den direkte årsag til hjemsendelsen.

Ifølge DR's oplysninger er de private køb på kommunens regning årsag til beslutningen.

Direktøren har også erkendt at have brugt kommunens kreditkort privat i forbindelse med en konference, der blev afholdt i Nashville, USA.

Her betalte kommunen 1385 kroner for konferencebilletter til kommunaldirektørens hustru.

Ifølge kommunaldirektørens forklaring til DR er der i alle tilfælde tale om fejl, da han har forvekslet kommunens kreditkort med sit eget, private kort. Banken, der har udstedt kreditkortene, er den samme, har han forklaret.

Sagen er alvorlig, vurderer Jakob Dedenroth Bernhoft, der er jurist og partner i firmaet Fraud React, der arbejder med økonomisk kriminalitet.

- Det er helt klart en skærpende omstændighed, at det er sket gang på gang på gang, altså det ser ud som om, at der er et eller andet system i det, siger Jakob Dedenroth Bernhoft til DR.

Kommunaldirektøren har tilbagebetalt sit private forbrug.

Han er fritaget for tjeneste, indtil byrådet træffer endelig beslutning.