Direktør i flyselskab trækker sig efter snyd

Medejer af Great Dane Airlines Huy Duc Nguyen har valgt at trække sig.

Det oplyser firmaet i en pressemeddelelse, skriver Nordjyske.

Det sker, efter at Nordjyske søndag morgen afslørede, at Nguyen skulle have pyntet på sit cv. Her stod der, at han havde bestridt forskellige direktørposter.

Blandt andet at have været ansat som afdelingsdirektør i Codan Forsikring og som direktør med ansvar for Europa og Skandinavien ved Apollo Rejser.

Begge virksomheder afviser at have kendskab til den nu fratrådte flydirektør.

- Vi har i bestyrelsen haft drøftelser med Huy Duc Nguyen, og han har valgt at trække sig fra såvel bestyrelsen som den daglige ledelse. Det har han valgt for at skabe arbejdsro omkring Great Dane Airlines, så vi i selskabet kan fokusere på at se fremad, udtaler medejer af Great Dane Airlines Thomas Hugo Møller i pressemeddelelsen.

Fra Nguyen lyder det:

- Jeg vil ikke stå i vejen for et fantastisk projekt som Great Dane Airlines, og lige nu er der for meget uro omkring min person. Det har intet med Great Dane Airlines at gøre, men hvis det påvirker selskabets omdømme, føler jeg, at det er det rette at gøre.

I midten af februar præsenterede Huy Duc Nguyen og Thomas Hugo Møller deres nye flyselskab, Great Dane Airlines, som skal have base i Aalborg Lufthavn.

Det nyopstartede flyselskab skal både flyve charterflyvning for Bravo Tours og andre rejsebureauer og ruteflyvning til flere byer i Europa.