Direktør i Skat brød skatteregler

Ups: En direktør i skatteforvaltningen har ifølge sin revisor overtrådt skattelovgivningen. Direktøren erkender og forklarer, at det skyldes, at der ved en 'fejl' ikke blev indeholdt skat af det udbetalte udbytte til ham

Direktøren for den styrelse under det danske skattevæsen, der skal stå for udrulningen af de skandaleplagede, sagnomspundne og stærkt forsinkede ejendomsvurderinger, har lavet en skattebrøler.

Niels Gotfredsen hedder direktøren for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, og i hans private selskab har han overtrådt selskabs- og skattelovgivningen, da han ville forsøde tilværelsen med et udbytte på 110.000 kroner, slår hans revisor fast i seneste regnskab.

Årsregnskabet fra året før viser også, at den daværende revisor opdagede, at der var foregået uregelmæssigheder.

Men det hele beror på en fejl, oplyser forenklingsdirektøren, der har måttet sande, at regnskaber og skatteregler ikke er så enkelt.

'Jeg er ikke ekspert i regnskab og revision og har derfor altid haft tilknyttet anerkendte revisorer til at rådgive mig og aflægge regnskaber m.m. for mig. Jeg kom til at begå en fejl, og det er jeg selvfølgelig superærgerlig over,' oplyser han i en mail.

Revisor konstaterede, at direktøren havde overtrådt skattelovgivningen. Foto: Skærmbillede

Der blev ikke betalt skat

Ifølge direktøren lavede han en fejl, da han i 2020 fik udbetalt fuldt udbytte, uden der var blevet indeholdt skat.

'Udlodningen af udbytte for regnskabsåret 2019 besluttes og gennemføres i 2020, og derfor opdages fejlen af selskabets revisor i forbindelse med revision af selskabets årsrapport 2020 i foråret 2021, hvorefter den rettes.'

Ifølge direktøren er der tale om 30.000 kroner, som ved en 'fejl' ikke blev betalt.

'Den regnskabsmæssige konsekvens af fejlen, herunder revisors bemærkninger, fremgår derfor af årsregnskaber for både 2020 og 2021, selvom der kun er tale om én fejl,' oplyser direktøren gennem sin presseafdeling, fordi han ikke vil stille op til interview.

I Danmarks skal selskaber indeholde såkaldt udbytteskat, hvis man beslutter at udbetale en del af selskabets kapital til ejeren.

Millionær i Nets

Niels Gotfredsen kom til skattevæsnet i februar 2020 som fagdirektør i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der er en af syv styrelser, som udgør den danske skatteforvaltning.

Bare syv måneder senere blev han konstitueret til topchef i styrelsen, hvis opgave er at sikre 'velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave', hvilket må siges at være noget af en udfordring.

Han overtog posten efter Andreas Berggreen, hvis exit faldt sammen med, at ejendomsvurderingerne igen var blevet udskudt.

Gotfredsen kom fra højtstående stillinger i det private hos henholdsvis Nets og McKinsey.

Inden han gik til den omstridte betalingsgigant, havde han en lang karriere i det offentlige med erfaring fra blandt andet Finansministeriet, Forsvaret og Moderniseringsstyrelsen.

Men det var hos Nets, han tilsyneladende oparbejdede den formue, som han i dag råder over i sit selskab.

Nets-bossen Bo Nilsson har udnyttet de forældede ejendomsvurderinger, som Niels Gotfredsen nu forsøger at rette op på. Foto: Jens Dresling

Nets-ven udnyttede forældede ejendomsvurderinger

Da selskabet blev stiftet i 2016 - efter en spaltning af et selskab med flere topfolk fra Nets, heriblandt Bo Nilsson - havde selskabet en egenkapital på 21 millioner kroner.

I dag er det beløb barberet ned til 13 millioner kroner, fordi han gennem årene har udbetalt udbytte til sig selv.

Skæbnen vil vide, at netop Bo Nilsson har udnyttet de forældede ejendomsvurderinger, som Niels Gotfredsen nu skal få styr på.

Ekstra Bladet kunne således i januar fortælle, at den kontroversielle tidligere Nets-topchef og nuværende bestyrelsesformand i to tilfælde, havde brugt 'elitens skattefinte' til at gøre hans døtre millionærer.

Bo Nilsson, der de facto er blevet milliardær på et stærkt kritiseret aktiebonusprogram hos Nets, solgte to lejligheder i det centrale København til sine døtre til en pris, der lå over fire millioner under, hvad han havde købt dem for.

Døtrene købte hver deres lejlighed i det centrale København af Bo Nilsson for bare 2,7 millioner kroner, hvilket flugtede med de forældede ejendomsvurderinger.

Nets-bossen havde købt lejlighederne for henholdsvis 6,2 og 6,3 millioner og udnyttede dermed et 'skattehul', som Socialdemokratiets skatteordfører, Troels Ravn, har kaldt det.

Problemer tårner sig op for sjuske-direktør

Niels Gotfredsen kan formentlig se frem til både hæder, ære og måske også en statue, hvis han bliver manden, der kan få rettet op på det morads af kaos og fejlslagne it-systemer, som det danske skattevæsen er blevet forfulgt af i årevis.

Men det går tilsyneladende ikke godt alt for godt i sjuske-direktørens styrelse, der ellers har nok at se til.

Børsen kunne i sidste uge fortælle, at hele 100 medarbejdere de to seneste år har fratrådt deres stillinger i den del af styrelsen, der skal implementere det nye system for de skandaleramte ejendomsvurderinger.

- Det er ganske enkelt vildt med sådan en udskiftning. Personaleomsætningen er det første tydelige sygdomstegn i en organisation i nedsmeltning, lød det i den forbindelse fra lektor emeritus i datalogi ved Københavns Universitet Erik Frøkjær til Børsen.

Samme avis kunne i august 2021 fortælle, at styrelsen havde betalt hele 215 millioner kroner til konsulentfirmaet Deloitte for hjælp til at udvikle it-systemet til ejendomsvurderinger.