Direktør i SSI: Vi er ramt af en 'tripledemic'

Coronavirus, influenza og RS-virus udgør den smitsomme cocktail, der skyller ind over Danmark

Coronavirus har fået vinter-vind i sejlene, og derfor skal vi igen forholde os til den sygdom, der lagde en dæmper på 2020 og 2021.

- Hele Europa har en 'tripledemic', hvor en kombination af luftvejssygdommene covid-19, influenza og RS-virus breder sig, og i Danmark er det lige nu coronasmitten, der fylder mest.

- Vi skal holde fast i - eller genoptage - de gode vaner for hygiejne og blive hjemme, hvis man har symptomer, siger direktør for Statens Serum Institut, Henrik Ullum til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Smittebølgen vil betyde øget belastning for de danske hospitaler, fortæller Allan Randrup. Foto: Jonas Olufsen

Udsatte ældre

Selvom coronasmitten oplever en opblomstring i samfundet, forventer Henrik Ullum ikke, at vi skal frygte nye nedlukninger.

- Nej, det ser jeg ikke ske på nuværende tidspunkt. Så skal der i hvert fald ske en uventet ændring i situationen, siger han.

Virologen Allan Randrup frygter heller ikke, at den smitsomme 'tripledemic' vil forårsage nedlukninger, som vi husker dem.

Annonce:

Han tror dog, at det kan blive nødvendigt at isolere plejehjemmene mere.

- Man skal se på, hvem der har adgang - det er pårørende, og det er personale - og hvad man kan gøre for, at de ikke slæber smitte med ind.

- Hvis man har en smittet beboer, må man også overveje, om man skal kigge på arbejdsgangene, så smitten ikke spreder sig, siger virologen.

Henrik Ullum fortæller, at der er løbende diskussioner om, hvordan man bedst skærmer de ældre medborgere, men slår fast, at der ikke er overvejelser om at isolere plejehjemsbeboere fra deres pårørende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Selvom smitten stiger har hverken Allan Randrup eller Henrik Ullum nogen forventninger om, at sundhedsvæsnet ikke kan følge med. Foto: René Schütze

Belastede sygehuse

Både Allan Randrup og Henrik Ullum fortæller, at kombinationen af de tre luftvejsinfektioner uundgåeligt vil være en større belastning for danske hospitaler.

Annonce:

- Det er helt klart, at man forventer at de (hospitalerne, red.) kommer under pres, når hele bølgen af corona, inluenza og RS-virus kommer til at udspille sig i den kommende tid, siger Allan Randrup.

Der er dog intet, der tyder på, at sundhedsvæsnet ikke kan følge med den stigende smitte, fortæller de.

- Alle ved godt, at vi forventer en vinter med øget tryk fra luftvejsinfektioner, forklarer Henrik Ullum.

Nye varianter

Varianten ved navn BQ.1.1, er bagmand for den nuværende smittebølge i Danmark, men Kinas coronakaos kombineret med nyåbnede grænser har fået flere lande til at indføre test-krav for kinesiske indrejsende.

- De varianter, der klarer sig godt hos os, er immun-flugtvarianter, og fordi immuniteten i Kina både er lavere end i Danmark og anderledes, da de har brugt andre vacciner, så er det ikke så sandsynligt, at det lige er fra Kina, den næste variant kommer, fortæller Henrik Ullum.

Vi skal faktisk nærmere kigge mod USA, hvor varianten XBB.1.5 spreder sig hastigt, forklarer han.

Annonce:

- Vi har lige nu under én procent af den i Danmark, men jeg ville ikke blive overrasket, hvis det er den, der kommer til at drille os det næste stykke tid, siger Henrik Ullum.

Han slår dog fast, at vi generelt ikke skal frygte nye varianter, men at vi skal opretholde de gode vaner og respekten for sygdommen.

Kritisk cocktail: Her rammer det danskerne