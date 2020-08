Direktør i styrelse stopper omgående

Andreas Berggreen stopper som direktør for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Direktøren for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Andreas Berggreen, stopper øjeblikkeligt.

Det oplyser styrelsen, som hører under Skatteministeriet, i en pressemeddelelse.

Andreas Berggreen blev ansat på posten, da styrelsen blev etableret 1. juli 2018, men nu er hans tid på posten altså ovre.

Inden han tiltrådte som direktør i styrelsen var han afdelingschef i Skatteministeriets departement. Skatteministeriet takker ham derfor for 'hans indsats i ministeriet siden 2012'.

Ifølge pressemeddelelsen takker Berggreen i samme omgang 'ledere og medarbejdere i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt kolleger og interessenter i og uden for Skatteministeriet for et godt samarbejde'.

Finans skriver, at aftrædelsen sker op til, at Folketingets skatteordførere onsdag er blevet hasteindkaldt til en orientering om det nye ejendomsvurderingssystem, som udvikles af styrelsen.

Ifølge Finans' kilder er der nemlig store problemer med projektet, som skal sørge for at lave nogle retvisende vurderinger af boliger til fordel for de seneste vurderinger i 2013, som var ude af trit med markedsværdien.