Direktør i Sundhedsstyrelsen: Undervurder ikke coronavirus

Direktør i Sundhedsstyrelsen: - Jeg vil meget gerne advare imod at man undervurderer den her virus

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, kom tirsdag formiddag med en klar opfordring, da danske myndigheder holdt pressemøde om coronavirus.

- Jeg vil meget gerne advare imod, at man undervurderer den her virus, lød det fra direktøren.

- De ressourcestærke tager smitten med hjem fra udlandet, så den spreder sig til ældre og svage, og så ser vi dødsfald. Derfor skal man ikke tage let på den her virus, slog Søren Brostrøm fast.

Han sagde, at man på et tidspunkt vil skifte strategi, så man ikke længere bruger sundhedsvæsenet til at inddæmme og behandle ressourcestærke.

- Det er en time-til-time-vurdering af, hvornår vi ændrer taktik, men det er nok kun et spørgsmål om dage, før vi ser en markant stigning af antal smittede i Centraleuropa, og der bliver vi nødt til at ændre kurs.