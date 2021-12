Direktør i USA fyrer 900 ansatte på Zoom-opkald kort før jul

Den administrerende direktør for det amerikanske realkreditinstitut Better.com er kommet i vælten, efter at han forleden fyrede over 900 medarbejdere på et Zoom-opkald kort før jul.

Det skriver BBC natten til tirsdag dansk tid.

- Hvis du er med på det her opkald, så er du en del af en uheldig gruppe, der er blevet afskediget, siger direktør Vishal Garg i det korte opkald, der blev foretaget onsdag i sidste uge og som siden er gået viralt på de sociale medier.

Alene på YouTube er en video af opkaldet blevet set over en halv million gange, mens brugere på sociale medier ifølge BBC kalder trækket for 'forfærdeligt', 'koldt' og 'brutalt'.

- Sidste gang jeg gjorde det her, græd jeg. Jeg ville ønske, at nyhederne var anderledes. Jeg ville ønske, at virksomheden blomstrede, fortsætter Vishal Garg i opkaldet.

Undervejs forklarer Garg, at de ansattes præstationer, produktivitet samt markedsændringer ligger til grund for massefyringen, og at de afskedigede medarbejdere udgør 15 procent af Better.com's samlede stab.

Ifølge BBC kommer fyringerne, selv om virksomheden i sidste uge modtog en kapitalindsprøjtning på 750 millioner dollar (knap fem milliarder kroner) fra investorer.

Magasinet Fortune har siden opkaldet afsløret, at Vishal Garg efterfølgende har langet ud efter de fyrede medarbejdere i en række anonyme blogopslag.

Her skulle han blandt andet have beskyldt flere af dem for at 'stjæle' fra deres kolleger og kunder ved at være uproduktive og kun arbejde to timer om dagen.

Vishal Gargs ledelsesstil blev så sent som sidste år kritiseret, efter at magasinet Forbes kunne dele en mail, som han havde sendt til sine ansatte.

I e-mailen skrev direktøren: - I er så forbandet langsomme. I er en flok dumme delfiner. Så stop det. Stop det. Stop det lige nu. I bringer mig i forlegenhed.

Better.com, der ifølge sin hjemmeside bruger sin platform til at gøre huskøb 'nemmere og mere effektivt', er cirka seks milliarder dollar værd.

Firmaet er støttet af det japanske konglomerat Softbank.