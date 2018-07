Direktør om 94 medarbejderes utilfredshed: - Forholdene er udmærkede

94 medlemmer fra samme rederi, der leverer havnerundfarter, har meldt sig ind i HK for at få bedre arbejdsforhold

14 timers arbejdsdage, næsten ingen pauser og beskidte toiletter.

Det er virkeligheden for de storsmilende tourguider fra Canal Tours, der hver dag sejler rundt og fortæller turister fra hele verden om vores smukke hovedstad.

Men bag det brede smil er historien ikke helt så rosenrød. 94 ud af firmaets 178 ansatte har den seneste tid valgt at melde sig ind i HK, hvor de står sammen om bedre arbejdsforhold.

Medarbejderne har fået udleveret kasketterne som skygge for solen. Det mener HK dog langt fra er nok. Foto: Jonas Olufson

Utilregnelig vagtplan

I de ansattes kontrakt står der, at det kun er Canal Tours' direktør, der må udtale sig til pressen. Det har derfor ikke været muligt at tale med nuværende, utilfredse ansatte.

Ekstra Bladet har talt med en tidligere medarbejder hos rederiet, som fortæller, hvordan hun aldrig helt vidste, hvad dagen bød på hos rederiet.

- Man møder ind og ved ikke, hvornår man har fri. Først, når man finder ud af, hvor mange der er syge, og hvordan vejret er, så kan man få svar på, hvornår man har fri.

- Jeg har nogle gange mødt ind med den tro, at jeg havde fri klokken 19.00, men i stedet skulle jeg så være der til klokken 23.00, fortæller Astrid Carøe, der arbejdede hos turistmagneten i 2016.

Toilettet her det nærmeste toilet, som medarbejder kan bruge. Direktøren for Canal Tours synes, at de sanitære forhold er gode. Foto: Jonas Olufson

Vil bare behandles ordentligt

Derudover retter Astrid Carøe også kritik af dårlige toiletforhold, for få pauser og ingen skygge på bådene.

Det sidste er noget, man for alvor mærker, når solen brager afsted, som den gør denne sommer.

- Når solen skinner meget, er det hårdt at arbejde i de åbne både. Det vand, man drikker, er lunkent, fordi flaskerne bare ligger på båden.

Som guide skal man være på hele tiden

- Der er virkelig 'run' på'. Man skal snakke tre forskellige sprog og være på. Det var også sjovt, men jeg synes bare, at man skal behandle sine medarbejdere ordentligt.

- Det er de helt basale ting, som de mangler, siger hun.

Direktør hos Canal Tours: - Intet med virkeligheden at gøre Mads V. Olesen, direktør i Stromma Danmark, der driver Canal Tours, afviser den kritik som både medarbejderne og HK rejser af firmaet. - Arbejdsforholdene er udmærket. Den klage, der er sendt, har ikke noget med virkeligheden at gøre. Han mener både, at medarbejdere får nok pauser, og at toiletforholdene er i orden. Men han er lydhør over for sine ansattes klager. - Medarbejderne er i deres fulde ret til at melde sig ind i fagforeninger. Jeg er ekstremt ked af det, hvis vores medarbejder ikke har det godt. Men det synes jeg, vi gør rigtig meget for, at de får. - Hvis det forholder sig sådan, at de er kede af det, er jeg selvfølgelig ikke glad for det. Faktisk har firmaet allerede drøftet, hvorvidt der skal indføres længere pauser. - Vi har drøftet, hvorvidt vi skal have andre og længere pauser. Det er vi villige til, men det betyder også, at det de lange pauser bliver medarbejder-betalte. Direktøren understreger samtidig, at medarbejdere aldrig bliver tvunget til at blive længere på jobbet, hvis de ikke ønsker det. - Mht. til vejret har vi en ekstrem situation, og vi forsøger at gøre, hvad vi kan for at lindre. Medarbejderne får kasketter, vand og sodavand, siger Mads V. Olesen, der ikke frygter Søfartsstyrelsen konklusion.

Handler om sundhed og sikkerhed

Oplevelserne, som Astrid havde under sin ansættelse i 2016, er langt fra enestående. Gennem det seneste stykke tid har HK fået 94 nye medlemmer, der alle arbejder hos Canal Tours.

- Der er flere ting, vi finder foruroligende.

- Særligt er de lange vagter med begrænsede muligheder for pause kritisable, siger Rolf Hansen, der er arbejdsmiljøkonsulent hos HK.

Arbejdsmiljøloven gælder ikke for Canal Tours, da det er et rederi og hører under Søfartsstyrelsen, hvor HK nu har sendt en klage hen.

- I deres bekendtgørelser og love står der, at man skal have de pauser, man har behov for. Og det får de ikke her, siger Rolf Hansen.

Rolf Hansen. Foto: Jonas Olufson

Op til Søfartsstyrelsen

Flere af de medarbejdere, som HK har talt med, har sygemeldt sig på grund af arbejdsforholdene.

- Den ene side er sikkerhed og sundhed for vores medlemmer, mens den anden side er også sikkerheden ombord på båden.

- Personalet har ansvaret for op til 170 passagerer. Sker der ulykke ombord, skal personalet være i fuld stand til at håndtere nødsituationer, lyder arbejdsmiljøkonsulenten, der understreger, at virkelig skal gøres noget ved det.

Det er nu op til Søfartsstyrelsen at afgøre, hvad der skal ske videre i sagen. Ekstra Bladet følger sagen, når der ligger en afgørelse fra styrelsen.