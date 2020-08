Det er hysteri, når så mange danskere hver dag vil testes for covid-19, mener direktør

Der er tale om 'testhysteri', når tusindvis af danskere hver dag bliver testet for covid-19 'bare for en sikkerheds skyld', mener Jonatan Schloss, direktør for de Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Det skriver DR.

Onsdag blev flere end 27.000 danskere testet for coronavirus i de hvide telte eller på hospitaler. Heraf var 116 test positive.

Det svarer til 0,42 procent af alle testede.