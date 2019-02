Direktør på skole kalder elever for aber

Det har vakt vild forargelse, at direktøren for uddannelsesinstitutionen Rybners i Esbjerg, Peter Amstrup, har kaldt både elever og forældre for 'ansigtsløse aber.'

Ifølge jv.dk har udtalelserne ligefrem udløst et større skolemøde på højt plan.

Peter Amstrup fastholder abe-udtalelserne og siger, at han vil bruge udtrykket igen.

Den 65-årige direktør fremsatte udtalelserne i et videotransmitteret oplæg om skolefusioner. Indlægget kan ses på læringsportalen EMU under Undervisningsministeriet.

Det er uacceptabelt

- Jeg synes, det at kalde elever og forældre for aber er helt uacceptabelt. Hvorfor? Det siger vel sig selv. Det, jeg har givet udtryk for, er, at jeg synes, at man fra ledelsens side skulle overveje, hvad man vil sige, hvis pressen, elever eller forældre henvender sig. Det er ledelsens ansvar at reagere på det her og tage ansvar, siger Ulla Birgitte Olsen, der er tillidsrepræsentant i Gymnasieskolernes Lærerforening til jv.dk.

Heller ikke eleverne er begejstrede for at blive sat i kategori med vores stærkt behårede forfædre.

Elevrådsformand Caroline Katzmann kalder også betegnelsen for uacceptabel:

- Da vi først så klippet, syntes vi, det var en lidt voldsom udtalelse, og vi synes stadig, det er uacceptabelt at kalde os aber. Amstrup kunne have sagt det på mange andre måder, for eksempel brugt 'individer' i stedet for. Men man kan altid komme til at bruge et forkert ord, og det er jo ikke sagt på nogen ond baggrund, siger elevrådsformanden til jv.dk.

Vi er selvoptagede

Peter Amstrup afviser kritikken.

- Hele min pointe er jo, at vi i det offentlige mister fokus på kunden og behandler dem som ansigtsløse aber. Det er ikke pænt ment - vi er alt for optagede af os selv og har ikke kunden i fokus. Jeg har det med at udtrykke mig umisforståeligt, og jeg ville bruge udtrykket igen, for det gengiver meget godt min dybe bekymring for, at vi i den offentlige sektor glemmer, hvad og hvem vi er sat i verden for at tjene, siger Peter Amstrup til jv.dk.