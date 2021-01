Direktør til handicappet kunde: - Lille so

Ved du noget om Handicapformidlingen? Kontakt Ekstra Bladets journalister her

Selskabet Handicapformidlingen skovler hvert år kæmpe millionbeløb ind fra landets kommuner, og det har gjort ejer Søren Rynkebjerg stenrig.

- Årsagen er, at vi giver en bedre kundeservice end vores konkurrenter. Vi behandler folk ordentligt og taler pænt til dem, fortalte han for nylig til Ekstra Bladet om sin succes.

Men det er løgn, fortæller en af Handicapformidlingens tidligere kunder, Tanja Dénis, der lider af spastisk lammelse.

‘Du skal bare fucking opføre dig ordenligt.’

‘Du opfører dig som en lille so.’

Sådan skrev selskabets medstifter og direktør Klaus Dübe nemlig til hende i en privat besked på Facebook i april 2019.

- Selvfølgelig blev jeg bange. Klaus er en stor, pumpet mand med tatoveringer, og jeg sidder i kørestol, fortæller Tanja Dénis om episoden.

Klaus Dübe overfusede en kunde med handicap. Privatfoto

Tanja Dénis er forarget over, at Søren Rynkebjerg påstår, at virksomheden behandler deres kunder særligt pænt. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Spurgte til økonomi

Handicapformidlingen har skabt en lukrativ forretning på at administrere hjælpeordninger for folk med handicap.

Selskabet havde stået for Tanjas Dénis' hjemmepleje i fire år, da direktør Klaus Dübe overfusede hende.

- De skrev på Facebook, at de manglede en hjælper på Lolland, hvor jeg er vokset op. Så jeg ville spørge rundt i mit netværk og spurgte derfor til lønforholdene. Men det skulle jeg ikke have gjort, siger hun.

Ifølge Tanja Dénis ville direktør Klaus Dübe nemlig ikke besvare spørgsmålene om løn og bonus.

- Jeg tænkte fra start, at det var mærkeligt, at de tilbød en bonus. For jeg kender jo reglerne og har aldrig hørt om bonusordninger.

- Og når han så ikke vil svare, bliver man jo skeptisk. Især når direktørerne i Handicapformidlingen selv kører rundt i Teslaer, og der har været så mange sager om snyd på det her område, siger hun.

Da Ekstra Bladet for nylig var forbi Handicapformidlingens hovedkontor i Hvalsø på Sjælland, holdt der flere biler af mærket Tesla foran bygningen. Foto: Jonas Olufson

- Møg uprofessionelt

I kølvandet på spørgsmålene om lønforhold modtog Tanja Dénis en lang række beskeder fra Klaus Dübe.

‘Det er synd for dig, at du ydmyger dig selv så meget’ og ‘lad nu være med at skuffe mig mere, end du allerede har gjort,' lød det.

Senere kaldte direktøren hende 'lille so'.

- Det er møg-uprofessionelt. Og jeg så det faktisk som en trussel, siger hun.

- Og i øvrigt: Hvorfor flipper han sådan ud over et helt reelt spørgsmål, hvis alt er, som det skal være?

Sviner anden kørestolsbruger til: - Hun er ikke så klog I sine beskeder til Tanja Dénis har Klaus Dübe også sagt sin mening om en anden kvinde, der angiveligt stillede kritiske spørgsmål til firmaets lønninger. 'Hun skal ikke komme og spille klog og bedrevidende i HF (Handicapformidlingen, red.). Så stopper festen.' 'Og igen så er hun jo lidt undskyldt, for hun ikke er så klog. Hun tror, hun er, men er det ikke. Alle folk er trætte af hende og de hader hende,' skriver han om kvinden. Til Ekstra Bladet siger Klaus Dübe: - Der er nogle enkelte borgere, som driver mig til vanvid, og som bliver ved med at skrive alt muligt, og ja. Det beklager jeg. De har fanget mig på det forkerte ben. Vis mere Luk

Direktøren var måske fuld

Klaus Dübe beklager over for Ekstra Bladet, at han kaldte Tanja Dénis 'en lille so'.

- Det har måske ikke været så smart. Jeg har skrevet det i en privat tråd. Måske en aften, hvor jeg ikke har været helt frisk.

- Hvordan helt frisk?

- Det er jo om aftenen. Jeg ved ikke, hvad tid det har været.

- Altså du tænker, at du var fuld?

- Det har jeg måske været, siger han.

Pisset meget af

Klaus Dübe forklarer videre, at han 'snakker til folk i øjenhøjde'.



- Hvis folk opfører sig forkert, så bliver jeg også nødt til at fortælle dem, hvordan jeg ser det.

- Jeg vil gerne indrømme, at jeg måske er en lille smule hård, når jeg bliver pisset meget af. Også over for borgere, der sidder i kørestol, siger direktøren.

Han mener i øvrigt, at han sendte beskederne til Tanja Dénis, fordi hun havde skrevet grimt om andre kunder hos Handicapformidlingen. Det fremgår dog ikke af den korrespondance, som Ekstra Bladet har set.

Ejer Søren Rynkebjerg har afvist at kommentere på direktørens beskeder.

Handicapformidlingens ejer, Søren Rynkebjerg (tv.), er blevet stenrig på selskabet. Her er han sammen med Klaus Dübe. Privatfoto