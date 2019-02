Discount bliver Michelin

Den tyske supermarkedskæde og Europas største af slagsen, Lidl, er ikke umiddelbart, hvad en madelsker tænker på som leverandør til dyre gourmet-restauranter med Michelin-stjerner på skuldrene.

Men kæden med over 100 butikker i Danmark indgik for nylig et samarbejde med Aarhus-kokken og indehaver af en Michelin-stjerne, Wassim Hallal, der har produceret omkring 150 kvalitetsprodukter til salg i de danske Lidl-butikker. Derfor er Lidl i år en del af Michelin-fejringen, når der er Michelin Star Revelation Viewing Event på Aarhus Rådhus mandag aften sideløbende med stjerneuddelingen i Musikhuset kun et par hundrede meter væk.

Det skriver Aarhus Stiftstidende mandag.

Lidl i Horsens nyder også godt af, at supermarkedskæden har indgået samarbejde med stjernekokken Wassim Hallal. Foto Joachim Ladefoged

- Vi udvider hele tiden grænserne for, hvad discount er og kan være. En udvikling, der sker, fordi vi følger og tilpasser os de tendenser, vi ser i samfundet. Den gode kvalitet er en del af vores DNA, og vi oplever, at kunderne i stigende grad ønsker at kunne lægge kvalitetsprodukter, og også gerne gourmetprodukter, i indkøbskurven, siger Mikko Forsström, indkøbsdirektør i Lidl Danmark, i en pressemeddelelse.

Smagsprøver på Aarhus Rådhus

Wassim Hallal har skabt serien WH i Lidl, som produceres af en række småproducenter rundt i det meste af landet. En af dem er Mayoriet på Samsø.

- Vi er perfektionister i alt, hvad vi gør, og derfor er samarbejdet med Wassim og Lidl ideelt for os, da de forstår vores tankegang og passion og kræver det bedste. Hver gang. Og så er det da bestemt ikke hver dag, at ens produkter gives ud som smagsprøver til de bedste kokke i Norden, siger medejer af Mayoriet på Samsø, Jakob Buchbjerg, i pressemeddelelsen.

Lidl har ved eventen på rådhuset i Aarhus mandag aften en stand, hvor gæsterne kan møde dagligvarekædens indkøbere og smage på udvalgte kvalitetsprodukter.