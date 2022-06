Discountkæde har tabt tre mia. på ti år

Det fosser ud af pengekassen hos discountkæden Aldi Danmark, som sluttede 2021 af med noget af et underskud.

Et nyt regnskab viser nemlig, at Aldi Danmark, som er ejet af den tyske dagligvare-gigant, Aldi Nord, led et underskud på hele 393 millioner kroner i 2021, hvilket er 15 procent dårligere end året før.

Det skriver Finans.

Aldi Nord har i de seneste 10 år tabt over tre milliarder på at drive butik i Danmark. Foto: Christian Lykking

Milliardtab over ti år

De store milliontab er ikke et enkeltstående tilfælde, og det skal man ikke gå langt tilbage i regnskabsårene for at finde.

Kigger man bare på de 10 seneste år hos Aldi Danmark, så har de tyske ejere tabt godt og vel 3,1 milliarder kroner på at drive butik i Danmark.

- Vi har været udfordret af mange forsinkede og aflyste varer inden for nonfood, hvor vi er stærke. Det har kostet på omsætningen. Men vi forventer et opsving i år. Uagtet at der er mange udfordringer i markedet, ser vi fremgang for discountsektoren i denne tid. Det gavner også os, siger administrerende direktør for Aldi Danmark Finn Tang ti Finans.

Ifølge administrerende direktør for Aldi Danmark er årets regnskab ikke tilfredsstillende. Foto: Stine Bidstrup

Ikke tilfredsstillende

Generelt mener Finn Tang, at dette års resultat ikke har været tilfredsstillende.

Kæden oplyser, at de er i gang med en såkaldt 'turnaround-plan', hvor man siden 2018 har lukket butikker med underskud og moderniseret allerede eksisterende butikker rundt i landet.

Men helt præcist hvornår man regner med, at der kommer overskud, vil hverken Finn Tang eller ledelsen ifølge Finans sætte årstal på.

Aldi har desuden planer om at ekspandere sine nu 190 butikker i Danmark til 250, hvilket ifølge direktøren også har kostet penge.

Det tyskejede Aldi Nord, der også ejer Aldi Danmark, har mere end 5.000 butikker i ni lande. Foto: Christian Lykking

Dybe lommer

Selvom der hos Aldi Danmark i flere år har være underskud, så stopper det ikke de tyske ejere fra at sende penge over grænsen.

I løbet af de seneste ti år har kæden nemlig modtaget over fire milliarder kroner i ny kapital.

I 2021 blev der gennemført to kapitaludvidelser til en værdi af cirka 800 millioner kroner, og i april 2022 tilførte ejerne yderligere 338 millioner kroner.