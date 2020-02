Disneys direktør stopper

En Bob stopper og en ny Bob kommer til.

Efter 15 år på posten er Robert Iger, bedre kendt under navnet Bob Iger, stoppet som direktør for Walt Disney Company med øjeblikkelig virkning.

Han vil fortsætte som bestyrelsesformand til og med 2021. Han vil desuden også lede firmaets kreative indsatser, lyder det i en pressemeddelse.

Han bliver erstattet af Bob Chapek, der tidligere var formand for Disney's forlystelsesparker, oplevelser og produkter.

- Jeg er utroligt beæret og ydmyg over at påtage mig rollen som direktør for det, jeg virkelig tror på er det bedste firma i verden, og at lede vores exceptionelt talentfulde rollehavende og dedikerede medarbejdere, siger Bob Chapek i en pressemeddelelse.

Han har været en del af firmaet siden 1993.