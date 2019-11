Disneys nye streamingtjeneste oplever allerede problemer

Nogle brugere af Disneys nye streamingtjeneste rapporterer, at de ikke er i stand til at se film og serier, i stedet ser de et Mickey Mouse billede på en blå skærm. Og en fejlmeddelse der beder dem om at lukke appen og starte op igen, det skriver The Independent.

Problemer på Disney + ser ikke ud til at påvirke alle brugere, og det er uklart, hvor mange mennesker der er berørt af problemet, og om det er specifik hardware, der løber ind i problemet.

Sådan problemer er ikke sjældne ved lanceringen af en ny tjeneste, da et stort antal af nysgerrige brugere skynder sig at udforske den for første gang. Appel TV+ der blev lanceret i begyndelsen af måneden, oplevede også tekniske problemer i de første dage, skriver The Independent.

Efter premieren i USA vil man straks rulle tjenesten ud i Vesteuropa, dermed kan danskerne sandsynligvis se frem til at kunne se Disney + i slutningen af 2019 eller i begyndelsen af 2020, mens andre dele af verden må vente endnu længere.