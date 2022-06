Disse boligejere risikerer store tab

Det kan være forbundet med økonomisk risiko, hvis du for nyligt har optaget et F5- eller F10-lån, mener boligekspert. Samtidig kan der være dårligt nyt til andelsboligejere

Det er nok de færreste, der endnu ikke har bemærket, at renterne er steget gevaldigt.

Det gælder ikke mindst på F5- og F10-lån. Sidstnævnte er gået fra at have negativ rente til i dag at have en rente på 2,6 procent.

Rentestigningerne på de længere flekslån kan være dårligt nyt for boligejere, der har optaget lån for nyligt.

Hvis renten på lånene falder, betyder det at kursen på obligationerne stiger, og dermed risikerer boligejerne at skulle betale mere, end de har lånt, hvis de skal indfri lånet - for eksempel ved et eventuelt salg.

Lige præcis F5- og F10-lån har tradition for at være på forkant med eventuelle rentestigninger, og dermed regner flere analytikere med at kommende rentestigninger allerede er indregnet. Dermed er det mere sandsynligt, at renten vil falde over de kommende år.

- Det er helt sikkert, at finansielle markeder, der løber fem år eller mere, har en tendens til at regne rentestigninger ind, før det sker. Obligationsmarkedet har taget hensyn til en forventet recession, siger boligekspert Mikael Mogensen fra Mybanker til Ekstra Bladet.

- Jo længere løbetid du har, jo større er risikoen for at skulle betale mere, når du skal indfri dit lånet, siger han.

Kan koste mange penge

Et rentefald kan blive dyrt for boligejere, der ønsker at sælge eller på anden vis indfri deres lån. Det er få private danskere, der har et F10-lån, men tager man F5-lånet, der er langt mere populært blandt private, er problematikken den samme.

I øjeblikket ligger renten lige over to procent på F5-lånet, men falder den eksempelvis tilbage til én procent, så opstår balladen.

- Hvis renten falder ét procentpoint, så falder kursen som tommelfingerregel med fem point. Det betyder, at din restgæld stiger med fem procent, siger Mikael Mogensen.

Har du eksempelvis en gæld på to millioner, så vil en fem procent stigning betyde, at du pludselig skylder 100.000 kroner mere - altså 2,1 millioner kroner. Er du en af dem, der har et F10-lån, vil et rentefald på én procent betyde en kursstigning på ti procentpoint, og dermed vil din gæld altså i ovenstående eksempel stige med 200.000 kroner.

Andelsboligejere kan miste gevinst

Står du som andelsboligejer og skal sælge din bolig, så er det også skidt nyt, hvis renten på de længere flekslån falder.

Mange andelsboligforeninger har nemlig F10 og F9-lån, og de skal hvert år - ofte i forbindelse med regnskabet - opgøre deres gæld til den aktuelle kursværdi.

Det betyder, at hvis renten på foreningens lån falder med én procent - og kursen dermed stiger - så vil gælden stige med cirka 10 procent, når den skal opgøres.

- Det går ud over dem, der skal sælge deres andel på det tidspunkt, hvor renten er faldet. Så har du tabt 10 procent af din andelsværdi, siger Mikael Mogensen.

Er din andelsbolig i dag vurderet til to millioner kroner, så vil et rentefald på ét procentpoint på F10-lånet betyde, at din bolig pludselig kun er 1,8 millioner kroner værd.

Det er sandsynligt

Ifølge Mikael Mogensen er det overordnet set sandsynligt, at renterne vil falde. Det skyldes, at flere økonomer forventer en kommende recession.

- Hvis vi får en recession ud af det her, så bliver renterne sat ned igen. Det betyder, at folk kan blive fanget eller i hvert fald komme til at betale en højere gæld, siger boligeksperten.

Når du siger 'hvis', taler vi så om noget, der er usandsynligt, eller kan det sagtens ske?

- Det kan sagtens ske. Det er klart inden for mulighedernes grænser. Det er slet ikke usandsynligt, siger Mikael Mogensen.