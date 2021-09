Disse danskere kan få ekstraregning på 7600 om året

En kombination af flere ting har sendt el- og varmepriserne til tops over hele Europa, og det kan sende store ekstraregninger ud til alle borgere.

Det fortæller Tue Patursson, der er fagekspert i byggeteknik og energi ved videnscenteret Bolius.

- Vi har alle et vist forbrug, og normalt taler man om, at cirka 4000 kilowatt-timer på et år er ret normalt for en familie. Når man har regnet stigningen i elpriser ud, svarer det cirka til 2300-2400 kroner ekstra at betale om året i elregning.

- Nogle har en aftale med elselskabet om at betale en fast pris, men har man en aftale, hvor man følger udviklingen i priser, så kan man risikere en regning på et par hundrede kroner ekstra om måneden, forklarer han.

Vil du vide, hvordan du sparer på elregningen og undgår at blive snydt, så kan du læse Ekstra Bladets guide her.

7600 om året

Forbrugere, der opvarmer boligen med naturgas eller olie, kan blive hårdest ramt.

- Man plejer at sige, at en familie bruger omkring 18.000 kilowatt-timer på et år til opvarmning.

- Bruger man den mængde energi, vil det for dem, der har naturgas, smide en pris på cirka 7500 kroner oveni, hvis man normalt ligger på et standardforbrug, lyder det.

Har man oliefyr, kan prisen blive endnu højere.

Billigst slipper fjernvarmekunder, der er tilknyttet et stort selskab, forklarer Tue Patursson.

- Er man tilknyttet et relativt stort fjernvarmeselskab, så kan de have en form, der hedder energi eller el, men også et anlæg med naturgas eller biomasse.

- Det betyder, at de kan veksle, hvis priserne svinger. Så mange kan kompensere og på den måde holde priserne nede, forklarer han.