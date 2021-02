Disse grafer afgør genåbningen af Danmark

Smittetallene falder og falder, men alligevel er Danmark lukket helt ned. Her er graferne, der forklarer, hvordan små forskelle kan have en gigantisk betydning

De daglige coronavirus-tal er lige så lave, som i september og oktober, hvor det meste af Danmark var åbent.

Nu har de mindste elever fået lov til at komme tilbage i skole fra på mandag, men her stopper åbningsfesten. SSI advarer om, at det kan ende med en smittebombe, hvis vi også sender de store elever i skolen.

Men hvordan hænger det sammen? Da myndighederne åbnede Danmark op sidste forår steg tallene nemlig ikke bemærkelsesværdigt.

Ifølge sundhedsmyndighederne har den frygtede britiske mutation ændret spillereglerne, men faktum er, at ingen aner, hvad der sker, hvis vi åbner op. Heller ikke sundhedsmyndighederne eller regeringen. Lad os dykke ned i tallene

De mystiske tal

Det helt afgørende for SSI's prognoser er det såkaldte kontakttal. Både for den britiske coronavirus-mutation og de øvrige virusvarianter.

I øjeblikket har SSI beregnet kontakttallet for den britiske mutation til 1,1, mens de øvrige virusvarianter ligger på 0,7. Det er alt sammen tal, der er banket ned, fordi vi lever under en hård nedlukning af Danmark. De tal vil stige, når Danmark lukker langsomt op.

Og det er her, at vi famler i blinde, og den britiske mutation kan få selv den største talnørd til at udvikle grå hår i massevis.

21. januar offentliggjorde SSI en rapport, der vurdede smitsomheden af de nye varianter, og her fremgik, at deres ekspertgruppe havde fundet frem, at B117 er 36% mere smitsom end de andre varianter. Altså et kontakttal på 1,36.

Men i to seneste beregninger fra SSI, der undersøger genåbningen af skolerne, bruges kontaktallene 1,4, 1,55 og 1,7 for at give eksempler på de forskellige åbningscenarier. Alle tal, der er højere end de 1,36, som eksperterne har fremlagt som deres estimat.

Forstå graferne På de øverste tre grafer er prognosen lavet ud fra en præmis om, at de øvrige virusvarianter har et kontakttallet på 0,7, mens de tre nederste viser prognosen, hvis kontakttallet er 0,75.

Øverst er beskrevet de forskellige estimerede kontakttal for B117. Den mørke streg viser udviklingen i antal smittede, hvis vi fastholdte samme nedlukning som nu.

Den blå streg er det nuværende scenarie, hvor de mindste kommer i skole 8. februar, mens den striblede blå streg er et scenarie, hvor de mindste kommer i skole efter vinterferien. Vis mere Luk

Gigantiske forskelle

Det ses tydeligt, hvordan smittetallene er meget forskellige i forhold til, hvor højt kontakttallet på den britiske mutation reelt er.

Hvis det er 1,4 har genåbningen næsten ingen konsekvenser for tallene, mens 1,7 ville være en mindre katastrofe med over 3000 smittede 1. april. Det samme billeder tegner sig i antallet af nye hospitalsindlæggelser

De forskellige prognoser er lavet, fordi usikkerheden stadig er meget stor, når det gælder den britiske mutation. Det skal understreges, at ingen kender det reelle kontakttal for den britiske mutation, da vi aldrig har håndteret den før, og derfor ikke har nok data.

Der er tale om en meget avanceret gætteleg for landets førende eksperter, og de har lavet samme prognose for scenarier, hvis vi sender samtlige elever i skole. De ser således ud:

Det er efter samme princip som de første beregninger og viser tydeligt, at der er gigantiske forskelle i forhold til, hvor højt kontaktallet på B117 er. Og det er den usikkerhed, der får Mette F. og co. til fortsat at holde Danmark lukket. Selv de mindste forskelle kan have en enorm betydning.

