Disse kommuner er i fare for nedlukning

Erhvervsministeriet er udsendt en liste over kommuner, der er i fare for hurtigt at måtte lukke ned

Genåbningen af samfundet efter påske risikerer at blive en fuser i en række kommuner, hvor corona-smitten er på vej op.

Folketingets partier har således indgået en aftale med en ny model for automatisk nedlukning af danske kommuner. Denne træder i kraft 12. april.

En række steder i landet er der på den baggrund overhængende fare for en hurtigt nedlukning efter påske.

Den automatiske nedlukning rammer kommuner, der har mere end 200 smittede med covid-19 ud af 100.000 indbyggere over syv dage.

Er dette tilfældet skal grundskoler, SFO'er, ungdomsuddannelser, fritidsaktiviteter og kulturaktiviteter lukke automatisk.

Erhvervsliv i form af butikker, storcentre og liberale erhverv vil ikke blive automatisk lukket, da den beslutning stadig skal forbi regeringen. Men 'de må forvente' også at blive lukket ned, lyder det i aftalen.

Erhvervsministeriet har i den forbindelse udsendt en liste over kommuner, der ifølge de seneste tal er i umiddelbar fare for at måtte lukke ned igen.

Se kommunerne her:

Se listen her: Ishøj - 230,6 Brøndby - 180,3 Halsnæs - 176,5 Fredensborg - 165,9 Gladsaxe - 156,3 Helsingør - 147,5 Hørsholm - 140,8 Furesø - 140,8 Høje-Taastrup - 138,7 Ballerup - 129,4 Rødovre - 126,1 København - 111,4 Hvidovre - 109 Randers - 102,8

Genåbning udskydes

Som det fremgår af listen er det pt kun Ishøj Kommune, der har er oversteget et incidenstal på 200. Desuden er det allerede besluttet at udskyde genåbningen af liberale erhverv i Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe.

En nedlukning af en given kommune ophæves, såfremt kommunen en uge i træk har haft et incidenstal på under 200.

Samtidig kan der ifølge den politiske aftale også lukkes ned på sogneniveau. Den automatiske nedlukning vil i den forbindelse træde i kraft såfremt incidenstallet overstiger 400 i et givet sogn, hvis der er over 20 smittetilfælde på en uge, og når positivprocenten er er på to eller mere.

Hvis disse kriterier er opfyldt, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at lukke kommunen ned.