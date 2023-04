Disse kommuner vil mangle hænder i fremtiden

Der vil være færre kernetropper på arbejdsmarkedet de næste mange år.

I 2040 vil Danmark nemlig have 85.000 færre personer at trække på i alderen 20-69 år.

Det vil ramme hele 74 af landets 98 kommuner, såfremt analysen fra Dansk Erhverv holder stik. Analysen er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Svært at rekruttere

Ifølge Dansk Erhverv er virksomhederne i Danmark i forvejen udfordret på at tiltrække arbejdskraft.

Det har resulteret i, at man har opgivet at udfylde lige godt 60.000 stillinger i løbet af det seneste halve år.

Og den nye analyse hjælper ikke ligefrem på udfordringen.

Det vil nemlig have konsekvenser for lokalområderne, hvis der mangler hænder i fremtiden, da man risikerer, at det kun er større byer, der kan tiltrække den fornødne arbejdskraft, vurderer arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv Peter Halkjær.

'Et kæmpe problem'

Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, udtrykker heller ikke ligefrem begejstring for nyheden.

'Den demografiske udvikling vil udgøre et kæmpe problem om få år, hvis der ikke handles fra politisk hold.'

'I så fald vil vi opleve en massiv mangel på arbejdskraft, som vil udfordre både den private og offentlige sektor,' siger han i en pressemeddelelse.

Direktøren udtrykker især bekymring for de kommuner, der vil være hårdest ramt, når kalenderen viser 2040. Han vurderer, at der ligefrem kan være en risiko for, at nogle områder løber tør for arbejdskraft.

'Det vil få store konsekvenser for både de lokale virksomheder og for de offentlige sektorer,' lyder det.