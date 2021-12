Disse restriktioner er i spil til i aften

Der er nye restriktioner på vej.

Onsdag mødes Folketingets Epidemiudvalg klokken 14, hvor det skal forholde sig til anbefalinger fra Epidemikommissionen om nye restriktioner.

Bagefter ventes statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde at løfte sløret for, hvilke restriktioner der bliver indført. Ekspert giver her sit bud på, hvordan skruen bliver strammet.

Natteliv og coronapas

Jan Pravsgaard Christensen, der er professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet, afviser, at skruen strammes helt som det skete for et år siden.

- Jeg forestiller mig ikke en total nedlukning af samfundet. Der er vi ikke, men man er omvendt også nødt til at kigge på, hvor virussen spreder sig. Det er sådan set ligegyldigt, om det er omikron eller delta.

- Nu har vi set udbrud til julefrokoster og koncerter, så det kan meget vel blive en nedlukning af nattelivet.

Ikke test af vaccinerede

- Det har også været nævnt, at vaccinerede, der endnu ikke har fået tredje stik, skal testes?

- Jeg tror ikke på det, fordi alt for mange så skal testes for at få deres coronapas i forhold til vores nuværende testkapacitet.

- Men man skal da kigge på udløbet af coronapasset. For hvis immuniteten falder efter fire eller seks måneder, giver det jo ikke mening, at man stadig har et gyldigt coronapas.

Derfor kan en grænse på coronapassets gyldighed komme på tale, mener Jan Pravsgaard Christensen:

- Man kan sætte grænsen ved seks måneder eksempelvis.

Derudover skal man forvente at skulle vise coronapas flere steder fremover, siger han.

Send eleverne hjem

Professoren peger også på, at smitteudviklingen på landet skoler er alarmerende:

- Her er det en ide at kigge ind i at få styr på epidemien. Det er rigtig mange børn, der er smittet for tiden. Der er over 300 skoler, som er ramt af corona i øjeblikket. Nogle har allerede sendt eleverne hjem. Vi er tæt på jul og juleferie, så det kan komme på tale at sende dem hjem de sidste to uger.

Epidemikommissionen har onsdag indstillet til regeringen, at folkeskoleelever går på juleferie allerede den 15. december.

Restriktioner giver mening

- Over en million danskere har fået tredje stik, mens 80 procent af befolkningen af vaccineret. Er nye restriktioner, som statsministeren har varslet, en overreaktion, eller er det rettidig omhu?

- Det mener jeg er rettidig omhu. Som Søren Brostrøm (direktør i Sundhedsstyrelsen, red.) også sagde i går, så er det et spørgsmål om, at sætte ind balanceret, så det står mål med, hvad vi kan forhindre.