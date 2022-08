Djøf: Ekstra Bladet mobber Barbara Bertelsen

Den administrerende direktør i Djøf mener, at Ekstra Bladet mobber departementchef Barbara Bertelsen ved at sende et fly i luften med budskabet: 'Gå nu hjem Barbara'

Mandag formiddag udførte Ekstra Bladet flyvende 'mobning' af Statsministeriets departementchef, Barbara Bertelsen, da et fly med bannerteksten 'Gå nu hjem Barbara' fløj rundt over Christiansborg.

Det mener den administrerende direktør i fagforeningen Djøf, Tomas Therkildsen, i hvert fald.

I en pressemeddelelse fra Djøf kalder han mandag aften flyturen for en 'useriøs hetz', der er 'med til at undergrave tilliden til vores system'.

- Vi synes, det er helt fornuftigt, at man beder Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om en vurdering af, hvilke tjenstlige konsekvenser, kritikpunkterne i Minkkommissionen skal have, siger administrerende direktør i Djøf Tomas Therkildsen i et interview med Ekstra Bladet.

- Og vi synes, det er fornuftigt, at man lader folk blive og passe deres arbejde, medmindre der er meget vigtige årsager til at fritage dem fra tjeneste, fortsætter han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En flyvende opfordring flyver over København mandag. Foto: Jonas Olufson

Annonce:

Giv det tid

Ifølge Djøf-direktøren er der to årsager til, at det giver mening, at embedsmændene stadig går på arbejde.

- Man skal betale deres løn, og det er absolut ufornuftigt at spilde offentlige kroner på at sende folk hjem, hvis der ikke er tvingende grund til det. Og så kan de være absolut ødelæggende for folks karriere at blive sendt hjem i længere perioder, fortsætter han.

Tomas Therkildsen ser Ekstra Bladets flytur som 'undergravende':

- Når jeg siger, at I er med til at undergrave tilliden til systemet, så er det, fordi vi sådan set har et system, der fungerer. Der er afgivet en rapport, der kritiserer nogle embedsmænd, og nu er regeringen så i gang med at overveje, om det skal have tjenstlige konsekvenser for de embedsmænd.

- I opstiller det, som om der ikke sker noget, og at hele processen er kritisk, og det, synes vi, er undergravende for tilliden til systemet.

- Men vi skriver det jo, fordi der i 36 dage ikke er sket noget i styrelsen. Det må vi vel godt kritisere?

Annonce:

- Det må I gerne kritisere. Der er lige truffet afgørelse over for de embedsmænd, der blev kritiseret i instruks-kommissionen før jul, så der er jo et relativt omfattende papirmateriale. Og hvis der skal foretages en seriøs vurdering, så må man også give det lidt tid, også i det her tilfælde, siger Tomas Therkildsen.

Ekstra Bladet camperer foran styrelse for at få svar om mink-skandale

Chefredaktør: 'Noget vrøvl'

Mandagens flytveur er en opfølgning på avisens leder fredag, hvor ansvarshavende chefredaktør Knud Brix havde samme budskab til departementchefen: 'Gå nu hjem, Barbara'

Og han giver ikke meget for Djøf-direktørens kritik.

- Der er lige så meget hetz i vores kampagne, som der er russere i russisk salat. Det er noget vrøvl. Barbara Bertelsen er landets øverste embedskvinde, men det giver hende naturligvis ikke en kappe, der befrier hende for kritik. Det er mig ret ubegribeligt, at Djøf kan gøre hende og ni andre embedsmænd til ofte. Der må være virkelig mange djøf'ere, der under sig over, hvorfor deres chefer ikke er sendt hjem, siger Knud Brix.

Annonce:

Han påpeger også, at Ekstra Bladet længe og i mange omgange har forsøgt at få svar fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, dog uden held.

Styrelsen har snorksovet i over 36 dage, og derfor kom der altså mandag et fly på vingerne.

- Vi har prøvet på alle mulige måder at få en forklaring, men eftersom det ikke er lykkedes, så måtte vi gøre det på anden vis, siger Knud Brix.

Tvunget på arbejde

Ekstra Bladets opfordring er dog slet ikke mulig, mener Tomas Therkildsen. Barbara Bertelsen kan nemlig ikke selv beslutte at 'gå hjem', lyder det.

- Du skriver, at man skal følge de 'gængse spilleregler'. Ville det være uden for spillereglerne, hvis Barbara Berthelsen selv sagde, at hun gerne ville nedlægge arbejdet, indtil der er kommet en konklusion i styrelsen?

- Ja, det kan hun ikke gøre.

- Så de er tvunget på arbejde?

- De kan selvfølgelig opsige deres arbejde, men de kan ikke bare nedlægge deres arbejde, der skal de fritages for tjeneste af myndighederne.

- Tror du, de kunne de anmode om at blive fritaget?

Annonce:

- Næh, det tror jeg ikke, de kan, og det synes jeg også ville være mærkeligt.