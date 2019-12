DMI advarer bilister

På måske årets største rejsedag, skal de danske bilister sørge for at koncentrere sig om kørslen.

Det står klart, efter DMI advarer mod glatte veje i især Jylland mod aftenen 2. juledag.

- Der er mange steder, hvor temperaturen er under frysepunktet. Og det breder sig længere sydpå under natten, så der er risiko for glatte veje, siger vagthavende meteorolog Dan Nilsvall.

Mest i Jylland

Men det er ikke alle steder, at bilisterne er nødt til at være ekstra opmærksomme.

- Der er en lille risiko for glatte veje stedvist på Sjælland, men det ser ikke ud til, at det bliver mærkbart. Det er især i det jyske, at risikoen er høj, siger meteorologen.

Vejdirektoratet har meldt ud, at 2. juledag mellem klokken 10 og klokken 15 er den værste tid i juledagene at befinde sig på vejene.

Advarslen lyder, at der det meste af dagen er stor risiko for kødannelse og forlænget rejsetid.