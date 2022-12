DMI advarer: Bliver hamrende glat

Selvom den faldende sne bidrager til en hyggeligere julestemning, så er det vigtigt at huske, at sneen også bidrager til lave temperaturer og dermed glatte veje, cykelstier og fortove

Sne i december er altid forbundet med glæde og gløgg, men desværre også med glatte og farlige veje.

Derfor gælder det i disse dage om at bevæge sig varsomt ud i trafikken, og ifølge vagthavende meterolog ved DMI Mette Wagner gælder det uanset, om du er på gåben, på cyklen eller i bilen.

- Der er faldet meget sne flere steder i Danmark, som er smeltet i løbet af eftermiddagen. Den smeltede sne har dannet store vandpytter, og de forsvinder ikke, siger hun.

- Så når temperaturerne i nat falder til under frysepunktet, fryser vandpytterne til is. Så det bliver hamrende glat i aften, i nat og i morgen, lyder det fra Mette Wagner.

Danske bilister skal passe på de sneglatte veje i den kommende tid. Foto: Per Rasmussen

Sne og sol

Men det er især de danske bilister, Mette Wagner har et ekstra budskab til. Kør af sted i god tid, og hvis tiden løber, børnene græder på bagsædet, og det er svært at se ud af den duggede forude, så kør stille og roligt.

- Torsdag er det vigtigt at køre hjemmefra i god tid, for trafikken og de glatte veje tillader ikke at skynde sig med stress på.

- Så det er vigtigt at køre forsigtigt og efter forholdene i morgen.

DMI's vagthavende meteorolog lagde overfor Ekstra Bladet vægt på, at trafikvarsomheden gælder i hele landet, hvor der stadig er sneglatte veje.

Sneen fortsætter

I den sydlige del af Danmark bliver det i aften muligt at beholde sneboldskrigshandskerne på, for i aften og i nattetimerne bliver Syddanmark ramt af en omgang snebyger mere. Den sne, der først rammer den sydlige del, trækker dog lige så stille fra vest mod øst.

- I morgen bliver til en smuk dag. I Jylland vågner de fleste op til tåge i løbet af morgentimerne, fortæller meterolog Mette Wagner til Ekstra Bladet.

- Men i de fleste dele af landet kommer tågen til at blive erstattet med sol, så i løbet af dagen kommer is og sne til at smelte, og vandpytter vil tø.

- Men temperaturen kommer til at ligge omkring frysepunktet, så det bliver stadig rigtig koldt, siger hun.

Det danske vejr kommer desværre til at køre lidt i ring i den kommende tid, hvor sneen i sidste ende bliver til vandpytter, der fryser som følge af de lave temperaturer.