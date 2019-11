DMI advarer danskerne: Her skal du passe på

Efter en fredag, hvor solen kigger frem flere steder i landet, så byder aftenen på dis og regn og i løbet af i nat, kan det blive tåget i de sydvestlige egne.

Værst for bilisterne bliver det lørdag morgen, hvor man skal være særligt opmærksom, hvis man sætter sig bag rattet i den sydlige del af landet.

'Der er om morgenen, i den sydlige del af landet, endnu risiko for stedvis rimglatte veje', skriver DMI på deres hjemmeside.

Efteråret kommer

Fredag er første dag i den tredje og sidste officielle efterårsmåned, og den indleder også en weekend med rigtigt efterårsvejr.

Det fortæller DMI's meteorolog Martin Lindberg til Ekstra Bladet.

- Vi skal regne med, at det bliver overskyet og diset, og at vi får regn i periode, siger han om forventningerne til lørdagens vejr.

Også søndagen byder på regn i det meste af landet.

Her bliver det koldest

Til gengæld kan vi glæde os over, at vejret bliver relativt mildt med temperaturer mellem 7 og 12 grader. Natten til lørdag bliver den koldeste nat, men temperaturerne ser ikke ud til at komme under fire grader.

DMI regner med, at der vil falde omkring ti millimeter regn i gennemsnit i løbet af weekenden. Nogle steder kan der falde mere, andre steder mindre.

Vinden ser ud til at blive let til frisk det meste af weekenden. Søndag aftager den en smule og bliver svag til let.

Du kan se hele vejrudsigten for weekenden i videoen over artiklen.

