DMI advarer: Farligt vejr på vej

Et forvarsel fra DMI melder om risiko for farligt vejr i weekenden

Vi kan risikere at få 'farligt vejr' langs den jyske vestkyst henover weekenden.

Det viser et nyt forvarsel udsendt af DMI.

Særligt søndag og mandag kan det blive slemt, oplyser DMI's vagthavende Frank Nielsen.

- Fra lørdag aften henover søndag og mandag blæser det voldsomt op igen. Vi kan risikere vindstød af stormstyrke, og det kan også give forhøjet vandstand, siger han til Ekstra Bladet.

Esbjerg Havn er et af de områder, der kan risikere oversvømmelse i weekenden. Foto: Christer Holte

Den forhøjede vandstand kan give problemer flere steder i landet, og det er derfor vigtigt at være opmærksom og forberedt.

- Ja, det er derfor, vi udsender dette forvarsel. Der kan komme oversvømmelser af havnearealer og generelt oversvømmelser i lavtliggende områder. De åer, der løber ud mod vest, kan få svært ved at komme af med deres vand, og det kan lokalt give problemer i lavtliggende områder, siger Frank Nielsen.

- Det er lidt det samme i Limfjorden. Det kan komme op i et niveau, hvor det kan give nogle problemer, siger han.

Som det ses på billedet herunder, er det særligt den jyske vestkyst, der kan blive ramt af 'farligt vejr'.

Under denne kategori skal man ifølge DMI være 'forberedt på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og forstyrre trafik og forsyning' og desuden være 'ekstra opmærksom, når du færdes ude'.

Han understreger, at der stadigvæk er en vis usikkerhed forbundet med torsdagens forvarsel, og at man tidligst sender et reelt varsel ud 36 timer før.

- Hvis vinden bliver kraftig nok, kan det give problemer flere steder. Det kan blive værre, end det ser ud lige nu, men det kan også blive mildere. Der er endnu stor usikkerhed, siger han.

- Men ligegyldigt hvad, så bliver det møgvejr, kan man sige.