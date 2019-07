DMI advarer: Hedebølge på vej

Det er efterhånden ikke til nogens overraskelse, at vi kan forvente rigtig sommervejr i denne uge.

Men nu varsler DMI om en decideret hedebølge.

Det fortæller Frank Nielsen, der er vagtchef ved DMI.

- Der er områder af Danmark, der kommer til at have temperaturer mellem 28 og 32 grader. Hvis temperaturerne er over 28 grader i mere end tre dage i streg, er der tale om en hedebølge, og så varsler vi om det, fortæller vagtchefen til Ekstra Bladet.

- Der er jo nogle mennesker, der ikke er ligeså charter som andre.

De hede dage begynder onsdag.

Varsel om hedebølge fra onsdag. Varmfront med regn over Danmark, baner vejen for de varme dage der kommer. se https://t.co/EBNQApbz3H pic.twitter.com/RVkUrwbGEI — DMI (@dmidk) July 22, 2019

Ikke landsdækkende

Det er dog ikke hele Danmark, der kommer op på de 28 grader.

- Det er hovedsageligt i Syd-, Vest- og Midtjylland og i Nord- og Vestsjælland, at hedebølgen rammer. Resten af landet vil temperaturerne ikke nå over 25, fortæller vagtchefen.

- Dagene under hedebølgen holde sig forholdsvis skyfrit, så man skal nok finde solcremen og solhatten frem de dage.