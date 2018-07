DMI advarer: Her er der risiko for skybrud og kraftig torden

Nu kommer regnen - endda i massevis.

I hvert fald hvis man skal tro DMI, der i et nyt varsel melder om risiko for skybrud i store dele af landet i løbet af lørdagen.

Varslet gælder store dele af landet og tæller indtil videre: Fyn, Lolland Falster, Sydsjælland, Sydvestsjælland, Djursland, Odder, Århus NV, Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus, Samsø, Thy og Mors, Himmerland, Aalborg, Jammerbugt, Kalundborg, Ringsted, Skive og Viborg.

Lokalt er der risiko for, at der falder mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter eller mindre, og samtidig advarer DMI om, at der er risiko for kraftig torden flere steder.

Til Ekstra Bladet forklarer Steen Hermansen, der er vagthavende meteorolog, at der lige nu er en front på vej mod Danmark fra England, og at den vil føre uvejr med sig.

- Fronten bevæger sig lige nu fra England og over Nordsøen med retning mod Danmark. Med denne front kommer der regn og tordenbyger, og det kommer til at betyde, at der vil være risiko for kraftig regn, skybrud og kraftig torden lokalt, siger Steen Hermansen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at regnvejret vil ramme i løbet af lørdagen.

- Lige nu ser det ud som om, at det især er Jylland, der bliver hårdt ramt. Fronten vil svinge en smule, men der vil være risiko for skybrud de fleste steder i landet. Fronten vil nærme sig Danmark natten til lørdag - lige nu er den over det sydøstlige England - og så vil det ramme Danmark i løbet af lørdagen. Det ser ud til, at det er fra klokken 19 og frem, at det vil være værst. Derfor strækker vores risikomelding sig også over hele lørdagen lige nu, siger Steen Hermansen.

- Nedbøren vil formentlig være meget ulige fordelt. Flere steder vil de få kraftig regn, andre steder vil de næsten ikke få noget, mens der er risiko for, at det bliver regulære skybrud flere steder, lyder det videre fra meteorologen.

Skybrud kan ramme Danmark lørdag. Foto: Anita Graversen

Kan blive værre

Ifølge Steen Hermansen er der en risiko for, at varslet vil blive opgraderet i løbet af fredag aften.

- Prognoserne skal man jo altid tage med et gran salt, og vi følger situationen tæt. Det kan sagtens være, at vi bliver nødt til at opgradere vores varsel om nogle timer, for det ser ud som om, det kommer til at buldre og brage en hel del, og at der vil komme meget regn lokalt, lyder det fra meteorologen.

Regnvejret vil også have konsekvenser for temperaturerne, der vil dale en del i weekenden.

- Det er klart, at vi får lidt køligere luft over landet. Det vil have indvirkning på temperaturerne, og vi vil i weekenden komme ned på omkring 20 grader flere. Det er jo væsentligt mindre end de sidste dage, hvor vi har haft over 30 grader. Så der er sikkert mange, der vil synes, at det er lidt forfriskende at vågne op til lidt lavere temperaturer søndag, siger Steen Hermansen med et grin.

I hele juli har vi haft ekstrem tørke over Danmark. Nedbørsmængden har været minimal, og der har været knastørt flere steder. Det har ført til et rekordstort antal naturbrande.

- Det er ganske usædvanligt - for ikke at sige ekstremt usædvanligt. Kun seks gange, siden de registrerede målinger begyndte i 1874 har vi set tilsvarende tørre perioder, lyder det fra DMI.

