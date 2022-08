DMI advarer: Her kan der komme skybrud og torden

Luften over Danmark er blevet mere urolig - store dele af landet risikerer større mængder regn

De seneste mange dage har været særdeles varme for især den ene halvdel af landet, og der er nok en del, der ikke ville have noget imod, at varmen bliver afløst af lidt køligere luft og lidt vand til haven.

Det længe ventede regn ser ifølge DMI ud til især at ramme på fredag, men flere ser ud til allerede onsdag at kunne tage forskud på 'glæderne'.

Således har DMI udsendt en risikomelding om, at der kan komme skybrud og tordenvejr i hele landet med undtagelse af størstedelen af Sjælland og på Bornholm.

Risikomeldingen fra DMI er gældende fra onsdag klokken 18 og varer frem til torsdag klokken 8.

Ifølge DMI kan der komme tordenbyger og lokale skybrud, hvilket betyder, at der kan falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter. I og med der er tale om en risiko, er det langt fra sikkert, at der kommer skybrud nogen steder, ligesom det er meget usikkert, hvor det kan ramme.

Udspekuleret vejr

DMI har stadig et gældende varsel ude for Sjælland, Fyn og det sydøstlige Jylland om hedebølge, som gælder til torsdag aften.

Også torsdag er der ifølge DMI risiko for tordenbyger, mens det er uvist hvor meget regn, der kommer fredag.

- Om fredagen bliver det også meget udspekuleret vejr, og det er svært at sige, præcis hvor de store regnmængder kommer, men der kommer en hel del regn i fredagsdøgnet, siger Frank Nielsen, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

På den anden side af fredagens regnvejr, skal man formentlig se langt efter de seneste dages hede.

- Det er nok der, hvor vi siger, at det er ved at være slut med varmen, der bliver presset mod øst, mens vi får koldere luft fra de britiske øer. Lørdag får vi lidt opklaring og sol, men kun 17-22 grader blandet med en frisk vind fra vest, siger Frank Nielsen.

Ifølge meteorologen er sommeren endnu ikke slut, men det bliver svært at nå helt op på de 30 grader igen.

- Det er ikke en fysisk umulighed at komme op på 30 grader som under hedebølgen, men det bliver nok svært at nå derop. Men vi kan sagtens stadig få sommerdage med 25 grader, siger han.