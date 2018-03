DMI advarer: Her rammer 'voldsomt vejr' i dag

Der bliver masser af sol til de fleste i dag, men man skal klæde sig godt på, hvis man vil ud at nyde det. Det bliver nemlig rigtig koldt, og på Sydsjælland og Lolland-Falster, advarer DMI om risiko for snefygning.

- Vi har en iskold luft, der kommer ind over os fra øst, så temperaturen kommer til at ligge omkring frysepunktet, og med den kraftige vind, vil det føles som mellem minus fem og minus 10 grader, siger Lars Henriksen, vagthavende ved DMI.

Snefygning

Den kolde luft fra øst betyder, at dele af landet vil få en del sne.

- På grund af den iskolde vind dannes der en del snebyger ude over Østersøen, så særligt Lolland-Falster, men også Sydfyn og Østjylland, vil kunne få snebyger. Klart mest sne ser det dog ud til, at de vil få på Lolland-Falster, hvor der i den nordlige del allerede nu er faldet en del, siger Lars Henriksen.

På Lolland og Falster advarer DMI om 'voldsomt vejr' på grund af den kraftige vind.

- Det ser ud til, at der kan falde op til fem centimeter på Lolland og Falster i dag, dog med risiko for store lokale forskelle, men med den kraftige vind, er der risiko for snefygning, og det kan jo give nogle farlige situationer i trafikken.

Kl 10.06 varsler DMI, at der vil være snefygning følgende steder:

Guldborgsund og Vordingborg

Derudover er der risiko for snefygning disse steder:

Lolland, Faxe, Næstved, Svendborg, Langeland og Ærø.

Først i aften klokken 21 forventer man, at vinden stilner af.

Mildere vejr på vej

Søndag bliver som i dag med masser af sol de fleste steder dog med lidt mildere temperaturer.

- Vi får overvejende tørt vejr i morgen med nul til 3-4 graders varme og lidt mindre vind end i dag, så det vil ikke føles nær så koldt. Her fra bliver vejret dog mildere ind i næste uge med plusgrader i dagtimerne, men det ser ud til, at vi ikke slipper nattefrosten foreløbig.

Ifølge Lars Henriksen er der risiko for, at i dag bliver et såkaldt isdøgn, hvor temperaturen på intet tidspunkt kommer over frysepunktet.