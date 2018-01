DMI advarer: Her skal du passe på

DMI har fredag morgen udsendt et varsel, der gælder for store dele af landet

Store dele af det sydlige Danmark er fredag morgen indhyllet i en tæt tåge, og det har fået DMI til at udsende et egentligt varsel.

- Lige nu er det rigtig slemt i Syd- og Sønderjylland, og jeg får også observationer på Sjælland på sigtbarhed ned til 100 meter, siger Janne Hansen, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

I første omgang var varslet således kun gældende for det sydlige Jylland, men det gælder nu også for Fyn, Sjælland og øerne. I det midtjyske er der desuden risiko for, at der også kan forekomme tæt tåge.

- Det er ikke fordi hele Sjælland er dækket af tåge, men der er steder, hvor der vil være tåge, så er der steder, hvor der vil være tæt tåge, og så er der andre steder, hvor det vil være diset, siger hun.

I de områder, hvor der ifølge DMI er tæt tåge, er sigtbarheden under 100 meter, hvorfor man altså skal være ekstra påpasselig, når man bevæger sig ud i trafikken.

Blæsende weekend

I løbet af dagen letter tågen så småt, men det kan stadig være diset mange steder et godt stykke op ad dagen, fortæller meteorologen.

- I den sydlige del af landet bliver det mest skyet med dis eller tåge, mens der i den nordlige og vestlige del af landet kommer lidt eller nogen sol. Og i Nordjylland kan der komme en del sol, siger hun.

Hun fortæller dog samtidig, at der i den del af landet, hvor det klarer op, også kan komme nogle byger i løbet af dagen.

Mens fredagsvejret bliver relativt stille, går det anderledes heftigt for sig i weekenden, hvor landet bliver ramt af, hvad der mest af alt ligner klassisk efterårsvejr.

- Lørdag eftermiddag skal vi have noget regn ind til landet, og i forbindelse med det tiltager vinden til en jævn til hård vind. Og det gør, at søndagen bliver ret blæsende med en frisk vind til kuling, hvor det i Nordjylland bliver op til hård kuling, siger Janne Hansen.

