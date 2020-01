DMI advarer: Kør forsigtigt!

Lørdag morgen er der risiko for isglatte veje flere steder i landet

Vintervejret har lagt sig over landet, og det giver risiko for glatte veje.

DMI har tidligt fredag morgen sendt en advarsel ud på Twitter, hvori de skriver, at der er risiko for is- og rimglatte veje flere steder i landet.

Risikoen gælder særliger i de tidlige morgen- og formiddagstimer.

Det vil særligt ramme i den centrale del af Jylland, i hovedstadsområdet samt i Nordøstsjælland. Man skal derfor være særligt opmærksom og køre forsigtigt i disse områder, oplyser DMI.

- I hovedstadsområdet er det måske især cykelstierne, der bliver ramt. Biler, lastbiler og busser afgiver en slags friktion på vejene, som holder dem isfri, men det kan cykler ikke på samme måde.

- I nat har der også været klart vejr i Nordjylland og i Nord- og Nordøstsjælland, som også gør, at temperaturerne falder, siger vagtchef hos DMI Dan Nilsvall til Ekstra Bladet.