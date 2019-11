DMI advarer: Kraftig haglbyge på vej gennem Jylland

En byge, der fik 14 biler til at at køre galt ved Esbjerg, bevæger sig nordpå

En kraftig byge med hagl har ramt lokalt i nærheden af Esbjerg.

Bygen har dog ikke tænkt sig at stoppe der. Den bevæger sig op gennem Jylland i løbet af tirsdag eftermiddag, fortæller DMI til Ekstra Bladet.

- Der ligger en heftig byge i området omkring Esbjerg (omkring klokken 13, red.), og den driver op mod Midtjylland. Om en time eller to ender den nok ved Aarhus, lyder det fra Thyge Rasmussen, vagthavende meteorolog ved DMI.

Det var netop haglbygen, der var medvirkende til, at 14 biler kørte galt på Esbjergmotorvejen tirsdag omkring klokken 11.40. Seks personer kom lettere til skade ved uheldet, og til at starte med blev motorvejen spærret i begge retninger.

Efter uheld: Motorvej spærret

Haglene gjorde vejen spejlglat, og derfor kørte flere biler galt.

- Det er det samme vejr, man kan forvente, når bygen bevæger sig nordpå, siger Thyge Rasmussen.

- Det er både regn og hagl, og det er en ret stor og kraftig haglbyge. Det kan heller ikke udelukkes, at der er torden med i bygen, fortsætter meteorologen.

Ved Esbjerg er der faldet omkring 20 millimeter nedbør. Det grænser sig derfor op ad et skybrud, men da nedbøren er faldet over flere byger, kan det ikke helt kaldes for skybrud. Men det ikke ændrer ikke på, at der faldet meget regn og hagl.

- Så det har været meget vådt, og det kan man også forvente om gennem Jylland, siger Thyge Rasmussen.

Der er ifølge Thyge Rasmussen tale om et 'jysk fænomen'.

- Øst for Storebælt er der stille og fredeligt vejr, måske med en enkelt byge, siger han.