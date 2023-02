DMI advarer: - Man skal passe på i hele landet

Hold på hat og briller og stilladser, for nu kommer der vilde vindstød.

Tirsdag formiddag varsler DMI, at der mod slutningen af ugen er risiko for voldsomme vindstød i kategorien stormende kuling - med risiko for både kraftig storm eller sågar orkan-styrke i dele af landet fredag aften og natten til lørdag.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Martin Lindberg til Ekstra Bladet.

- Det er et lavtryk, vi endnu ikke rigtig kan se, fordi det ligger langt ude over Atlanten. Men vi kan se, at det passerer Skotland tidligt fredag, og det ser ud til at passere lige over Skagen. Det giver regn og vind, og det betyder, at der kan komme hård vind til hård kuling. Jeg tror, der kan komme stormende kuling, siger Martin Lindberg til Ekstra Bladet.

Risiko for orkan

Ifølge meteorologen er middelvinden ikke nødvendigvis kraftig, men vindstødene kan blive voldsomme.

- Der er risiko for vindstød af stormstyrke i hele landet, og vi forventer kraftig vind især i Nordjylland, på hele Sjælland og på Bornholm. Her forventer vi en vindstyrke på 24 til 30 meter i sekundet, og det svarer til stærk storm. Man kan ikke helt udelukke, at der kan komme vindstød af orkan-styrke, men det er lidt for tidligt at sige præcist, lyder det.

I den sydlige del af landet bliver det mindre voldsomt, men stadig kraftigt med vindstød på mellem 20-24 meter i sekundet.

Til sammenligning var vindstyrken omkring 24-25 meter i sekundet, da et kæmpe stillads styrtede sammen i midten af København for to uger siden. Mellem fredag og lørdag kan det altså blive endnu vildere i dele af landet.

DMI opfordrer derfor også folk til at passe på sig selv.

- Man skal passe på i hele landet, vi så det i København, hvor et stillads væltede, og der var vindstødene under stormniveau, omkring 24-25 meter i sekundet, så det kan være farligt, siger vagthavende meteorolog Martin Lindberg.