DMI advarer: 'Meget farligt vejr' giver risiko for oversvømmelser

Året 2019 har i sin spæde begyndelse budt på barskt vejr med kraftig vind og forhøjede vandstande i store dele af landet.

I det sydlige Lillebælt, Sydfynske Øhav, Smålandsfarvandet og Lolland-Falsters sydkyst har DMI varslet 'meget farligt vejr' fra klokken otte til klokken 21 i aften.

Det forklarer Klaus Larsen, vagchef hos DMI.

- Der har været en kraftig vind ned gennem Kattegat og Storebælt, der presser vandet længere mod syd. Det er ved at komme ned omkring Storebælt nu, hvor det møder en anden vandmasse, der er på vej rundt om Bornholm fra den østlige del af østersøen. Det er det, der giver de ekstra høje vandstande i den sydlige del af landet, siger han og tilføjer, at vandstanden giver risiko for oversvømmelser flere steder.

- Det er meget forskelligt, hvad det kan betyde fra havn til havn. Men mange steder betyder en vandstand på over 1,50, at vandet begynder at løbe over kajkanterne og ind i husene, hvor det forårsager alvorlige oversvømmelser og vandskader. Derfor er folk jo også i fuld gang med at sikre sig rundt om i landet, siger han.

Østsjællands Beredskab har været massivt til stede i Jyllinge ved Roskilde Fjord, hvor der gik hul på et dige, som skulle holde vandmasserne væk fra et boligområde. Foto: Philip Davali

Kraftig vind har ødelagt dige

Et af de steder, hvor der er blevet arbejdet særligt hårdt på at forberede sig på forhøjede vandstande er i Jyllinge, der ligger ud til Roskilde Fjord.

Det forklarer Lars Robetje, der er beredskabsdirektør i Østsjællands Beredskab.

- Lige nu står vi med den udfordring, at nogle af de midlertidige diger, man havde forberedt til når vandstanden ville stige, har holdt lige indtil i morges. Men fordi vandet er kommet højere end forventet, og at den kraftige vind har fået bølgerne til at skvulpe ind på de her dæmninger, så er der simpelthen blevet slået hul på en af de her grus-barrierer, siger han og tilføjer:

- Vi har rigtig, rigtig mange folk deroppe lige nu, der skal lukke det hul, der er opstået. Jeg har ikke et nøjagtigt tal, men der skal nok være 50-100 mand til stede derude.

Det lykkedes Jan Schlüter og de øvrige frivillige at lukke hullet på det hjemmelavede dige, så deres kældre nu fortsat er tørre. Foto: Philip Davali

Jan Schlüter er en af de omkring 30 frivillige, der siden onsdag morgen har forsøgt at få lukket hullet i dæmningen, og han bor også selv i området.

- Vi havde lavet en midlertidig dæmning, bestående af sandsække og jord, der var gået hul på, og det skulle vi have lukket, så vi kunne begynde at pumpe vandet ud på den rigtige side af diget. Det foregik således, at der stod på vores lokale facebook-side, at der var i hul i diget, og så dukkede vi allesammen op, siger han.

Foto: Philip Davali

Jan forklarer, at hullet nu er lukket, og at han og de øvrige frivillige står og kigger på, at to kraftige pumper leder vandet væk fra boligerne herfra. Det vækker stor lettelse hos Jan, der selv er i risiko for at få sit hjem oversvømmet.

- Jeg bor i et lavtliggende hus, og hvis vandet først kommer til huset, så bliver det også oversvømmet. Jeg har måtte flytte to gange, fordi huset har været oversvømmet og måtte renoveres.