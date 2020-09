DMI advarer: - Meget farligt

DMI har her til morgen udsendt varsel om 'voldsomt vejr', der gælder stort set hele landet

Der er mandag morgen tåge over næsten hele Danmark, og derfor har DMI udsendt varsel om 'voldsomt vejr'.

- Der er tæt tåge over de sydlige og østlige del af landet. Her er sigtbarheden 100 meter og endda dårligere end det, så man skal være meget forsigtig her i morgentrafikken, siger DMI's vagthavende Anna Christiansson til Ekstra Bladet.

Varslet gælder stort set hele landet. Kun på Bornholm og i den nordligste del af Jylland er der kun en såkaldt 'risikomelding'.

I har udsendt varsel om 'voldsomt vejr' - vurderer I det her vejr til at være decideret farligt?

- Ja, det er farligt. Især hvis man er i trafikken, så kan det være meget farligt. Der skal man virkelig passe på. Især når det kommer i banker, så kan sigtbarheden være god, og så bliver den pludselig meget dårlig, siger Anna Christiansson.

Vejret bliver gradvist bedre i løbet af dagen, og når vi når omkring middag, forventer DMI sol de fleste steder i landet.

Tåge-varslet gælder indtil videre frem til klokken ni, men sigtbarheden kan stadigvæk være dårlig efter dette tidspunkt, lyder det fra DMI, der opfordrer folk til at være særligt opmærksomme på tågebanker, der kan komme meget pludseligt.